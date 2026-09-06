Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισκέφθηκε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και του τόνισε πως όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα του και πως θα παραμείνεις μέλος της για όσο ο ίδιος το θέλει.

Ο Μαροκινός φορ υπέστη κάταγμα μνήμης στον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο και θα μείνει εκτός δράσης για 6-7 μήνες, με τον διοικητικό ηγέτη των «ερυθρόλευκων» να πηγαίνει στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Ο Μαρινάκης τα είπε με τον Ελ Κααμπί και το μήνυμά του προς αυτόν, όπως ανέφερε και ο Ολυμπιακός σε ανάρτησή του στα social media, ήταν το εξής…

«Αγιούμπ, περαστικά και σιδερένιος! Είσαι δυνατός, είσαι νικητής και είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσεις και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει η αποκατάστασή σου, ώστε να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός.

Θέλω να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Θα φροντίσουμε να έχεις ό,τι καλύτερο χρειάζεται σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας σου και θα είμαστε κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστείς.

Και κάτι ακόμη: θέλουμε να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις. Για πάντα.

Να είσαι δυνατός και αισιόδοξος. Όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μας πιο δυνατός και πάντα νικητής!».