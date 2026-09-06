Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από λουόμενο ανασύρθηκε σήμερα (6/9) το μεσημέρι, 2χρονο κοριτσάκι, σε παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής.

Άμεσα κλήθηκε η Λιμενική Αρχή του Σταυρού και έσπευσε στο σημείο για να αντιμετωπίσει το περιστατικό.

Η ανήλικη από την Αλβανία, βρισκόταν στην παραλία μαζί με τον πατέρα της και τα δύο επίσης ανήλικα αδέρφια της.

Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από στελέχη της Ομάδας Διάσωσης Βόλβης και ανέκτησε τις αισθήσεις της, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» για τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού.