Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος μίλησαν στην κάμερα του ΑΝΤ1 λίγο πριν από την πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα», τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 06:00.

Οι δύο δημοσιογράφοι, οι οποίοι έκαναν μεταγραφή από τον ΣΚΑΪ, ανοίγουν μια νέα σελίδα στην επαγγελματική τους πορεία και εντάσσονται στο μεγάλο κεφάλαιο της ιστορικής πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού.

«Έτοιμοι είναι μεγάλη κουβέντα. Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να είμαστε έτοιμοι. Και εγώ τουλάχιστον έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του Άκη και της ομάδας μας της δημοσιογραφικής», ανέφερε ο Βασίλης Χιώτης.

«Θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και κάνουμε όλη μας τη ζωή. Θα ενημερώνουμε τον κόσμο και θα τα λέμε όλα. Έχουμε κάνει, όπως σου είπε ο Βασίλης, τις πρόβες μας, τις συσκέψεις μας, τις προετοιμασίες μας», πρόσθεσε ο Άκης Παυλόπουλος.

«Είμαστε αρκετά δουλεμένοι, άρα νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά», συμπλήρωσε ο Βασίλης Χιώτης.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα, ο Άκης Παυλόπουλος θέλησε να δώσει και το στίγμα της ενημέρωσης που θέλουν να προσφέρουν στους τηλεθεατές.

«Αν μπορούμε να πούμε κάτι στον κόσμο που θα συναντήσουμε για πρώτη φορά αύριο, είναι ότι αυτό που λέμε, αυτό θα είναι. Θα προσπαθήσουμε να μην υπάρχουν ούτε αστερίσκοι, ούτε κρυφά γράμματα, ούτε κρυφές σελίδες».

«Κι αυτό που έχει συμβεί θα μαθαίνουν γιατί έχει συμβεί. Λέγοντάς τους την πλήρη αλήθεια», κατέληξε ο Βασίλης Χιώτης.