Ισχυρό μήνυμα προς το γερμανικό πολιτικό σκηνικό στέλνουν οι κάλπες στη Σαξονία-Άνχαλτ, καθώς η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αναδεικνύεται με μεγάλη διαφορά πρώτη δύναμη, σύμφωνα με την πρώτη πρόγνωση της ARD και της Infratest dimap.

Η AfD συγκεντρώνει 44,5%, καταγράφοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της σε κρατιδιακές εκλογές και κερδίζοντας για πρώτη φορά εκλογική αναμέτρηση στη Σαξονία-Άνχαλτ. Το ποσοστό της είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο που είχε καταγράψει στις εκλογές του 2021, όταν είχε λάβει 20,8%.

Με μεγάλη απόσταση ακολουθεί το CDU του πρωθυπουργού του κρατιδίου, Σβεν Σούλτσε, το οποίο περιορίζεται στο 18,5%, καταγράφοντας ιστορικά χαμηλή επίδοση. Το κόμμα είχε κερδίσει τις εκλογές του 2021 με 37,1%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αριστερά με 9,5%, ενώ ακολουθούν οι Πράσινοι με 9% και το SPD με 8%. Το BSW βρίσκεται στο όριο της εισόδου στο κρατιδιακό κοινοβούλιο με 5%, ενώ το FDP περιορίζεται στο 2% και μένει εκτός.

Δύσκολη η επόμενη μέρα

Παρά το εντυπωσιακό ποσοστό της, η AfD φαίνεται να μην εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, γεγονός που περιπλέκει τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Τα υπόλοιπα κόμματα που αναμένεται να μπουν στο κοινοβούλιο έχουν αποκλείσει συνεργασία με την AfD. Έτσι, εάν επιβεβαιωθούν τα ποσοστά της πρόγνωσης, ανοίγει ένα δύσκολο παζλ για την επόμενη κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Μία πιθανή λύση που εξετάζεται είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας υπό το CDU, η οποία θα χρειάζεται τη στήριξη ή την ανοχή της Αριστεράς. Ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο αντιμετωπίζει σημαντικές πολιτικές δυσκολίες, καθώς το CDU έχει αποκλείσει τη συνεργασία τόσο με την AfD όσο και με την Αριστερά.

Η εκλογική νίκη της AfD αποκτά ιδιαίτερη σημασία και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Το κόμμα έχει χαρακτηριστεί από τις γερμανικές αρχές προστασίας του Συντάγματος στη Σαξονία-Άνχαλτ ως «σίγουρα ακροδεξιό εξτρεμιστικό», ενώ μια ανάληψη της διακυβέρνησης του κρατιδίου από την AfD θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη για τη μεταπολεμική Γερμανία.

Η εκλογική αναμέτρηση στη Σαξονία-Άνχαλτ θεωρείται, παράλληλα, σημαντικό τεστ για την κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και το CDU, καθώς η AfD είχε προηγηθεί με ποσοστά άνω του 40% ήδη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη.

Περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες είχαν δικαίωμα ψήφου στο κρατίδιο, ενώ η συμμετοχή ήταν αυξημένη: μέχρι τις 16:00 είχε φτάσει περίπου στο 65%, ξεπερνώντας ήδη τη συνολική συμμετοχή των εκλογών του 2021.