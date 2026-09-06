Με δύο γκολ του Οπόκου ο Παναιτωλικός πέρασε με 2-0 από την έδρα του Λεβαδειακού, πήρε την τρίτη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Super League και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να ανοίξουν το σκορ από νωρίς καθώς στο 8′ άγγιξαν το γκολ με τον Μπάσι που έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά, μετά την απόκρουση του Άνακερ σε σουτ.

Οι γηπεδούχοι, από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαν να προηγηθούν στο 19′ καθώς ο Στάγιτς παραλίγο να βάλει αυτογκόλ μετά την εκτέλεση φάουλ του Βήχου αλλά ο Κουτσερένκο κατάφερε να διώξει και στο 37′ λίγο έλειψε να γίνει το 1-0 από αυτογκόλ του Μπάτζι αυτή τη φορά, αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι.

Το γκολ τελικά ήρθε στο 77′ και ήταν για τον Παναιτωλικό, με τον Οπόκου να κοντρολάρει ωραία και να πλασάρει ιδανικά στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα του Άνακερ.

Με το σκορ στο 0-1, οι γηπεδούχοι βγήκαν μπροστά και πίεσαν για την ισοφάριση, στο 94′ όμως ο Οπόκου έφυγε στην αντεπίθεση και με ωραία ενέργεια απέφυγε τους αντιπάλους του και έγραψε το 0-2, σφραγίζοντας τη νίκη του Παναιτωλικού.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Άνακερ, Πάντεα, Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Σουτ (75′ Ροντρίγκες), Νίκας, Κωστή, Ούρσι, Εμμανουηλίδης (64′ Οζέγκοβιτς), Κομπνάν (64′ Μπάουζα).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Στάγιτς, Μαυρίας, Αποστολόπουλος, Σατσιάς, Εράκοβιτς (61΄Νακάμπα), Μπάσι, Εστεμπάν (78′ Άλεξιτς), Τζενεπό (61′ Οπόκου), Μπάτζι (78′ Μπρέγκου).