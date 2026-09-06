Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Ανθείας, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του tempo24, ένας 31χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε.

Ακολούθησε σφοδρή πρόσκρουση σε κολώνες, ενώ το δίκυκλο εκτινάχθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της σύγκρουσης.

Η κινητοποίηση των διασωστών ήταν άμεση. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον 31χρονο, ο οποίος βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ, καταβάλλοντας προσπάθεια για την επαναφορά του οδηγού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του 31χρονου.

Κλειστή η Ακτή Δυμαίων

Το τροχαίο προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η Ακτή Δυμαίων παρέμεινε κλειστή στο ρεύμα προς Πύργο.