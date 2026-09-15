Η επιστροφή του «The Voice» στους τηλεοπτικούς δέκτες θα έχει φέτος ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο ΣΚΑΪ αποφάσισε να αφιερώσει το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το δημοφιλές μουσικό talent show του σταθμού αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα μέσα στην εβδομάδα, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή επηρεάζουν σημαντικά τον σχεδιασμό της παραγωγής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να βρίσκεται στη φετινή κριτική επιτροπή του «The Voice», με αποτέλεσμα πλέον να αναζητείται το πρόσωπο που θα καλύψει τη θέση του.

Πριν από οποιαδήποτε απόφαση, όμως, ο ΣΚΑΪ επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή. Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Δευτέρας μέσα από την εκπομπή «Live You» και την Μαρία Αναστασοπούλου, το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στο ειδικό αυτό επεισόδιο αναμένεται να βρεθούν φίλοι, συνεργάτες και καλλιτέχνες που συνδέθηκαν μαζί του, ενώ θα ερμηνεύσουν τραγούδια στη μνήμη του.