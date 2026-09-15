«Ανεύθυνη και επικίνδυνη» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τη συμπεριφορά της Ρωσίας, μετά τα δύο νέα σοβαρά περιστατικά ασφαλείας στη Δανία και στη Λιθουανία.

Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς δανικό στρατιωτικό ελικόπτερο που πραγματοποιούσε αποστολή επιτήρησης σε διεθνή ύδατα. Λίγες ώρες αργότερα, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από τη Λευκορωσία.

«Για άλλη μια φορά, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Δύο φωτοβολίδες προς το δανικό ελικόπτερο

Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Δανίας, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ελικόπτερο τύπου Fennec εκτελούσε αποστολή ρουτίνας σε διεθνή ύδατα, ανοικτά των δανικών ακτών.

Αποστολή του πληρώματος ήταν η φωτογράφιση και επιτήρηση της ρωσικής φρεγάτας. Το ρωσικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς το ελικόπτερο, οι οποίες πέρασαν σε μικρή απόσταση από αυτό.

Δεν προηγήθηκε, σύμφωνα με τη δανική πλευρά, επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματιστισμοί ή ζημιές.

Η Δανία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γέπε Μππε Μπρους, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Ρωσίας επικίνδυνη και ολοένα πιο επιθετική.

Η Μόσχα απέρριψε τις δανικές καταγγελίες και κατηγόρησε το ελικόπτερο ότι πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς κοντά στο ρωσικό πλοίο. Ο Ρώσος πρέσβης στην Κοπεγχάγη υπέβαλε επίση επίσημη διαμαρτυρία προς τις δανικές αρχές, ενώ η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι εξετάζει το περιστατικό.

Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone στη Λιθουανία

Στη Λιθουανία, μαχητικό αεροσκάφος που συμμετέχει στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία και καταστράφηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάι, όχι μακριά από την πόλη Κάουνας.

Σύμφωνα με τις λιθουανικές αρχές, το drone πιθανότατα προερχόταν από τη Ρωσία και ενδέχεται να έφερε εκρηκτικά. Η ακριβής προέλευση και ο τύπος του δεν είχαν επιβεβαιωθεί οριστικά κατά την αρχική ενημέρωση.

Η κατάρριψη πραγματοποιήθηκε από ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για την πρώτη φορά που συμμαχικό αεροσκάφος καταρρίπτει drone πάνω από τη Λιθουανία, σύμφωνα με το Associated Press.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνέδεσε τα περιστατικά στη Δανία και στη Λιθουανία με ένα ευρύτερο μοτίβο ρωσικών ενεργειών στην Ευρώπη.

«Τα περιστατικά αυτά δεν είναι μεμονωμένα», τόνισε.

Όπως ανέφερε, αποτελούν «μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ρωσικής επιθετικότητας και πρόκλησης κατά της Ευρώπης», το οποίο «δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά μας».

«Η Ρωσία θα διαπιστώσει ότι η αποφασιστικότητά μας ενισχύεται διαρκώς», προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη συλλογική αποτροπή και άμυνά της σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

«Ταυτόχρονα, εντείνουμε την πίεση προς τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Δεν ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 5

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού με το δανικό ελικόπτερο, η Δανία δεν ενεργοποίησε το Άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας περί συλλογικής άμυνας.

Το συμβάν σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα και δεν χαρακτηρίστηκε επίθεση εναντίον του δανικού εδάφους. Η Κοπεγχάγη επέλεξε τη διπλωματική αντίδραση, καλώντας τον Ρώσο πρέσβη και ενημερώνοντας τους συμμάχους της.

Τα δύο περιστατικά, ωστόσο, εντείνουν τις ανησυχίες για τον κίνδυνο ατυχήματος ή λανθασμένου υπολογισμού σε μια περιοχή όπου κινούνται καθημερινά ρωσικές και νατοϊκές στρατιωτικές δυνάμεις.

Η Βαλτική αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τον ρωσικό στόλο, αλλά και μια από τις πλέον ευαίσθητες ζώνες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Η κατάρριψη στη Λιθουανία και η επικίνδυνη αντιπαράθεση στα ανοικτά της Δανίας προσθέτουν δύο ακόμη επεισόδια στη διαρκώς αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρώπη.