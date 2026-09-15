Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν αναφέρθηκε στη δουλειά που γίνεται στην ΕΠΟ υπό τον Μάκη Γκαγκάτση και προβλέπει λαμπρό μέλλον για το ελληνικό ποδόσφαιρο, υπογραμμίζοντας και τι θα πρέπει να διορθωθεί.

Ο πρόεδρος της UEFA βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και έδωσε το παρών στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ, για την οποία είχε μόνο καλά λόγια να πει.

Αναλυτικά όσα είπε στις δηλώσεις του ο Τσέφεριν…

Ποια είναι η σημασία του ποδοσφαίρου grassroots για την ανάπτυξη του αθλήματος;

«Το κορυφαίο ποδόσφαιρο πρέπει να ενισχύσει το ποδόσφαιρο grassroots. Χωρίς ποδόσφαιρο grassroots δεν υπάρχουν κορυφαίοι παίκτες. Τα παιδιά δεν απολαμβάνουν τη ζωή, γίνονται πιο υγιή αν παίζουν ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται να περιμένεις ότι όλοι θα γίνουν κορυφαίοι ποδοσφαιριστές. Αλλά το ποδόσφαιρο grassroots είναι το κλειδί».

Τι θα θέλατε να πείτε για το έργο της ΕΠΟ με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων;

«Η Ελλάδα έχει φανταστική ιστορία σε πολλούς τομείς, το ποδόσφαιρο είναι ένας από αυτούς και η Ομοσπονδία υπό τον Μάκη Γκαγκάτση κάνει εξαιρετική δουλειά. Θα χρειαστείτε ακόμα δουλειά στις σχέσεις μεταξύ των συλλόγων και κυρίως στα παράπονα τους για τους διαιτητές. Αλλά νομίζω ότι η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια. Οπότε είμαι βέβαιος ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι λαμπρό».

Όταν κοιτάτε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τις ομοσπονδίες σήμερα, τι σας δίνει την περισσότερη ελπίδα για το μέλλον;

«Το πιο ελπιδοφόρο είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση και ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως δεν είμαστε προς πώληση, το ποδόσφαιρο είναι για όλους και πρέπει να παίζεται από όλους και είμαστε απόλυτα ομόφωνοι σε αυτό, αυτό είναι και το κλειδί».