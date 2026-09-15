Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν το πρωί της Τρίτης στελέχη του Λιμενικού Σώματος στη Ρόδο, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας κροτίδων και καπνογόνων που μετέφερε μέσα σε σακίδιο.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Ακαντιάς, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Ρόδου, στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και την καταστολή παράνομων ενεργειών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο ανήλικος εντοπίστηκε μετά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου που είχε φτάσει στη Ρόδο από το λιμάνι της Κω.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι λιμενικοί εντόπισαν μέσα στο σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

240 κροτίδες διαφόρων χρωμάτων και επωνυμιών

τρία καπνογόνα κόκκινου χρώματος

Σε βάρος του 15χρονου σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.