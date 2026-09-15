Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Μάριους Μαουντιλμαντζί καθώς περνάει ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ, μετά τη συμφωνία για την αγορά του από τη Σάμσουνσπορ με 8 εκατ. ευρώ.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναγκάστηκαν να κινηθούν για την απόκτηση σέντερ φορ καθώς ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα λείψει για πολλούς μήνες λόγω του σοβαρού τραυματισμού και ο εκλεκτός τελικά είναι ο Μάριους.

Τα τουρκικά ΜΜΕ έκαναν λόγο νωρίτερα για συμφωνία των Πειραιωτών με τη Σάμσουνσπορ για 9 εκατ. ευρώ και τελικά υπάρχει όντως συμφωνία και ο 28χρονος φορ από το Τσαντ περνάει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί.

Ο Ολυμπιακός αποκτά τον Μάριους δίνοντας το ποσό των 8 εκατ. ευρώ στους Τούρκους ενώ ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο για τρία χρόνια με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν στο 1,3 εκατ. ευρώ.

Ο 28χρονος υψηλόσωμος φορ υπέγραψε το 2023 στη Σάμσουνσπορ και μέτρησε 44 γκολ και 13 ασίστ σε 119 συμμετοχές, με την περασμένη σεζόν να είναι η καλύτερή του καθώς είχε 23 γκολ (τα 8 στο Europa Conference League) και 7 ασίστ σε 52 αγώνες.