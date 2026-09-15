Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμαντζί για 9 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται για την απόκτηση σέντερ φορ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και σύμφωνα με τους Τούρκους είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμαντζί.

Όπως αναφέρουν στην Τουρκία, ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Σάμσουνσπορ στα 9 εκατ. ευρώ, ενώ προσφέρει στον 28χρονο υψηλόσωμο (1,90μ.) φορ από το Τσαντ συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που φτάνουν στο 1,3 εκατ. ευρώ.

Έχοντας αγωνιστεί και στην Πόρτο στο παρελθόν, ο Μάριους είναι από το 2023 στη Σάμσουνσπορ και μετράει 44 γκολ και 13 ασίστ σε 119 συμμετοχές ενώ η περσινή σεζόν ήταν εξαιρετική, έχοντας 23 γκολ και 7 ασίστ σε 52 συμμετοχές, με τα 8 γκολ να είναι στο Europa Conference League.