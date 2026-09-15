Ο Ολυμπιακός σε αναζήτηση επιθετικού και ο Μάριους ανάμεσα στους υποψήφιους, με τουρκικά ρεπορτάζ να μιλούν για σοβαρή πρόταση

Με τη μεταγραφική περίοδο να μετρά τις τελευταίες της ώρες, ο Ολυμπιακός εντείνει τις προσπάθειες για την απόκτηση επιθετικού, με τα ονόματα των Μπόρχα Μαγιοράλ, Μπόρχα Ιγκλέσιας και Μάριους να βρίσκονται ψηλά στη λίστα των υποψηφίων.

Σχετικά με τον τελευταίο, τουρκικό δημοσίευμα από το «samsungazetesi» αναφέρει ότι οι Πειραιώτες έχουν ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στη Σαμσουνσπόρ για τον 28χρονο φορ, με το ποσό της προσφοράς να φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, από την Ισπανία πηγάζει ότι ο Μπόρχα Μαγιοράλ δεν θέλει να αφήσει τη Χετάφε προκειμένου να μετακομίσει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.