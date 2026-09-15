Μια ασυνήθιστη υπόθεση κλοπής με πρωταγωνιστή έναν μόλις 13χρονο εξιχνιάστηκε στη Δυτική Λέσβο, προκαλώντας προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ερεσού – Αντίσσης, οι αστυνομικοί του οποίου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον ανήλικο για κλοπή που φέρεται να σημειώθηκε το χρονικό διάστημα από τις 28 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 13χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η είσοδος του σπιτιού ήταν ανασφάλιστη και να μπήκε στο εσωτερικό, αφαιρώντας χρηματικό ποσό ύψους 4.000 ευρώ.

Η κίνηση αυτή, που αρχικά άφησε τους ιδιοκτήτες του σπιτιού αντιμέτωπους με μια μεγάλη απώλεια, οδήγησε σε έρευνα από τις αρχές, η οποία τελικά αποκάλυψε την εμπλοκή του ανηλίκου.

Βρέθηκαν 2.200 ευρώ από τα κλεμμένα χρήματα

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας εντοπίστηκε μέρος του ποσού που είχε αφαιρεθεί. Συγκεκριμένα, οι αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν 2.200 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό δεν έχει εντοπιστεί.

Σε βάρος του 13χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Στο στόχαστρο και οι γονείς του

Η υπόθεση όμως δεν περιορίστηκε μόνο στην πράξη του ανηλίκου. Οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν επιπλέον βρέθηκαν 2.200 ευρώ, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για τους γονείς του, όπως προβλέπει η νομοθεσία σε περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη επίβλεψη.

Την προανάκριση και την εξιχνίαση της υπόθεσης ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Ερεσού – Αντίσσης, που συνέλεξε τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 13χρονου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις στη δυτική Λέσβο, καθώς πίσω από την κλοπή ενός σημαντικού χρηματικού ποσού βρίσκεται ένας ανήλικος, γεγονός που φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της παραβατικότητας σε μικρές ηλικίες και της ανάγκης πρόληψης.