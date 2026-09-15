Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρά σε επανεξέταση υποθέσεων στις οποίες, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, δεν συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη διατήρηση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί επανέλεγχοι σε σειρά φακέλων και έχουν ήδη ανακληθεί καθεστώτα ασύλου, κυρίως σε περιπτώσεις Σύρων πολιτών, για τους οποίους το υπουργείο εκτιμά ότι δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παροχή διεθνούς προστασίας.

Προσφυγές κατά 20 αποφάσεων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το υπουργείο, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή στις νομικές υπηρεσίες να προσφύγουν κατά 20 αποφάσεων των Ανεξάρτητων Δευτεροβάθμιων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις είχαν ακυρώσει ανακλήσεις καθεστώτων ασύλου που αφορούσαν Σύρους πολίτες.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι Επιτροπές βασίστηκαν μεταξύ άλλων στη δυσμενή οικονομική κατάσταση στη Συρία, αλλά και στο ενδεχόμενο υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας σε περίπτωση επιστροφής των συγκεκριμένων προσώπων.

Το υπουργείο, ωστόσο, υποστηρίζει ότι στις αποφάσεις αυτές υπάρχουν νομικές πλημμέλειες και ότι θα εξαντλήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Υποθέσεις με ποινικές καταδίκες

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αιτήσεις των Σύρων πολιτών έγιναν δεκτές, με αποτέλεσμα να μη διατηρηθεί η ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι σε μέρος αυτών των υποθέσεων υπήρχαν, μεταξύ άλλων, αμετάκλητες καταδίκες για διακίνηση μεταναστών, κλοπές και εμπορία ναρκωτικών.

Στόχος του υπουργείου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι η άρση του καθεστώτος προστασίας σε περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις και η επιστροφή των συγκεκριμένων προσώπων στις χώρες καταγωγής τους.

Η διαδικασία αφορά την εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων για την ανάκληση διεθνούς προστασίας όταν μεταβάλλονται τα δεδομένα που είχαν οδηγήσει στην αρχική χορήγησή της.