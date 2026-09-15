Σε μια κρίσιμη καμπή για την πολιτική του πορεία βρίσκεται ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, σκοπεύει να ζητήσει ουσιαστικά ψήφο εμπιστοσύνης από την ηγεσία του κόμματός του, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU).

Η κίνηση έρχεται μετά από μια σειρά αρνητικών εκλογικών αποτελεσμάτων, αλλά και λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών ποσοστών τόσο του CDU όσο και του ίδιου του καγκελάριου στις δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με το περιοδικό Stern, ο Μερτς αναμένεται να παρουσιάσει στην εκτελεστική επιτροπή του κόμματος, μετά τις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, ένα σαφές δίλημμα.

Η επιλογή, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, θα είναι είτε μια κοινή πορεία με ενιαία γραμμή για την προώθηση μεταρρυθμίσεων υπό την ηγεσία του είτε η άμεση παραίτησή του.

Ο ίδιος, πάντως, δεν φέρεται να προτίθεται να εγκαταλείψει οικειοθελώς το αξίωμα του καγκελάριου.

Στο τραπέζι φοροελαφρύνσεις και μέτρα για την ενέργεια

Η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του CDU έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 17:00 τοπική ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Παράλληλα υπάρχουν σενάρια σύμφωνα με τα οποία ο Μερτς θα παρουσιάσει τις βασικές θέσεις με τις οποίες το κόμμα του θα επιδιώξει να ανοίξει συζήτηση με τον κυβερνητικό εταίρο, το SPD.

Στα μέτρα που φέρονται να εξετάζονται περιλαμβάνονται:

υψηλότερες φορολογικές ελαφρύνσεις,

παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Με αυτόν τον τρόπο, ο καγκελάριος επιχειρεί να εξασφαλίσει τη στήριξη ισχυρών πρωθυπουργών κρατιδίων του CDU, όπως οι Χέντρικ Βουστ, Ντάνιελ Γκίντερ και Μπόρις Ράιν.

Μάλιστα, ο Μερτς ανέβαλε την αναχώρησή του για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ώστε να παραστεί στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU την Τρίτη.

Φουντώνουν τα σενάρια αντικατάστασης

Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενισχυθεί τα σενάρια περί πιθανής αντικατάστασης του Φρίντριχ Μερτς στην καγκελαρία.

Γερμανικά μέσα μεταδίδουν ότι περίπου 30 βουλευτές του CDU φέρονται να στηρίζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν και δεν υπάρχει επίσημη κίνηση αμφισβήτησης της ηγεσίας του.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Νόμπριντ (CSU) διέψευσε σήμερα ότι αποτελεί πιθανό διάδοχο του Μερτς, ενώ νωρίτερα ο αρχηγός του CSU Μάρκους Ζέντερ είχε δηλώσει ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να προκαλέσει πτώση της κυβέρνησης.

Η κρίση στο CDU αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες για τον Μερτς από την ανάληψη της καγκελαρίας, καθώς η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει εσωκομματικές πιέσεις, οικονομικές δυσκολίες και την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων.