Η ΕΠΟ είναι ξεκάθαρα απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο και στέκεται στο πλευρό της UEFA, τόνισε σε δηλώσεις του ο Μάκης Γκαγκάτσης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη και ο Αλεξάντερ Τσέφεριν συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ, ο πρόεδρος της οποίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη στον Ινφαντίνο, πρόεδρο της FIFA.

«Η ΕΠΟ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση στο συγκεκριμένο θέμα υπέρ της UEFA. Έγιναν διάφορα περιστατικά κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου τα οποία δεν είναι αποδεκτά από το σύνολο της ποδοσφαιρικής κοινής γνώμης. Είμαστε ξεκάθαρα απέναντι σε αυτό, οπότε αποσύραμε την εμπιστοσύνη μας προς τον σημερινό πρόεδρο της FIFA», είπε αρχικά ο Γκαγκάτσης.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΠΟ αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και τη μάχη για τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

«Μετά από πολλά χρόνια, σε επίπεδο ομάδων είμαστε σε μία θέση να διεκδικήσουμε τη 10η θέση στο ranking της UEFA, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερες ομάδες στη League Phase και να βγάζουμε περισσότερες ομάδες στο Champions League», ήταν τα λόγια του.