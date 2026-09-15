Η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη περνά πλέον και στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας, με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, να απορρίπτει την ιδέα ενός μορατόριουμ στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός δήλωσε ότι μια προσωρινή παύση ή επιβράδυνση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα έδινε στην Κίνα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με πιθανές συνέπειες για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Μπορούν να αυτορυθμιστούν. Δεν χρειάζονται την κυβέρνηση για να τους πει να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αν θέλουν να επιβραδύνουν, ας το κάνουν», δήλωσε ο Τζόνσον σε δημοσιογράφους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν μπορεί να έχουμε μορατόριουμ στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης», καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια του αμερικανικού πλεονεκτήματος έναντι της Κίνας.

«Αυτό θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια για κάθε αμερικανική οικογένεια», πρόσθεσε.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ – Κίνας

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς τομείς ανταγωνισμού ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα επενδύουν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, με εφαρμογές που αφορούν από την οικονομία και την επιστήμη μέχρι την άμυνα και την κυβερνοασφάλεια.

Ο Μάικ Τζόνσον εκτίμησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικά θέματα συζήτησης στη συνάντηση που αναμένεται να έχουν αργότερα μέσα στον μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.

Οι εταιρείες αντί για το κράτος

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων τάχθηκε υπέρ μιας προσέγγισης όπου οι ίδιες οι εταιρείες τεχνολογίας θα θέτουν τα όρια και τους κανόνες λειτουργίας τους, χωρίς εκτεταμένη κρατική παρέμβαση.

Η συζήτηση για την ανάγκη ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης έχει ανοίξει διεθνώς, καθώς κυβερνήσεις και ειδικοί προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση της.