Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η οδηγία του υπουργείου Παιδείας για τις λευκές ποδιές των εκπαιδευτικών, με το συνδικάτο Eğitim-İş να καταγγέλλει ότι ένα μέτρο που είχε παρουσιαστεί αρχικά ως προαιρετικό μετατρέπεται σε υποχρέωση.

Εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας στην Άγκυρα, κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για την εμφάνισή τους αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης.

«Η ουσία της νέας εγκυκλίου είναι και πάλι γεμάτη εντολές προς τους εκπαιδευτικούς. Μία από τις μεγαλύτερες προσβολές για την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού ήταν για ακόμη μία φορά η εντολή “θα σας φορέσουμε ποδιά”», ανέφερε το συνδικάτο.

Genel Başkanımız Kadem Özbay, 2026-2027 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde; artan okula başlama maliyetlerine, derinleşen yoksulluğa, çocuk işçiliğine, baskı ve sürgün politikalarına, öğretmenlere yönelik önlük ve müfredat dayatmalarına karşı Milli Eğitim Bakanlığı önünde… pic.twitter.com/LmI9A33y1F — Eğitim İş Genel Merkezi (@egitimisorg) September 14, 2026

Το υπουργείο Παιδείας επιβεβαίωσε ότι καθόρισε συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις ποδιές που θα φορούν οι εκπαιδευτικοί κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Το Eğitim-İş υποστηρίζει ότι η εφαρμογή, η οποία ξεκίνησε το 2023 με αναφορές σε «επιλογή» και «ενθάρρυνση», αποκτά πλέον υποχρεωτικό χαρακτήρα.

«Μην ασχολείστε με τα εκατοστά της ποδιάς»

Οι εκπαιδευτικοί κατηγόρησαν το υπουργείο ότι ασχολείται με το μήκος, το χρώμα και τις προδιαγραφές της ποδιάς, την ώρα που τα σχολεία αντιμετωπίζουν ελλείψεις καθηγητών, πολυπληθή τμήματα, ανεπαρκή καθαριότητα και προβλήματα ασφάλειας.

«Μην ασχολείστε με τα εκατοστά της ποδιάς, αλλά με τον χώρο που αναλογεί σε κάθε παιδί μέσα στην τάξη», δήλωσε ο πρόεδρος του Eğitim-İş.

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE MEB ÖNÜNDEN SORDUK: “ÖNLÜK NEYİ ÖRTÜYOR?”



Eğitim-İş olarak, 2026-2027 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde; artan okula başlama maliyetlerine, derinleşen yoksulluğa, çocuk işçiliğine, baskı ve sürgün politikalarına, öğretmenlere yönelik önlük ve… pic.twitter.com/nRdoUmQfyH — Eğitim İş Genel Merkezi (@egitimisorg) September 14, 2026

Το συνδικάτο υποστήριξε ότι το κόστος προετοιμασίας ενός παιδιού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει φτάσει σε επίπεδο αντίστοιχο με τρεις κατώτατους μισθούς.

Οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν επίσης την καθιέρωση δωρεάν σχολικών γευμάτων, καταγγέλλοντας ότι η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει τη διατροφική ανασφάλεια χιλιάδων μαθητών.

Ένας στους πέντε μαθητές παραλείπει γεύματα

Τα στοιχεία του PISA 2022 δείχνουν ότι περίπου το 19,3% των 15χρονων μαθητών στην Τουρκία δήλωσε πως, λόγω έλλειψης χρημάτων για αγορά τροφίμων, είχε παραλείψει τουλάχιστον ένα γεύμα την εβδομάδα κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Το αντίστοιχο ποσοστό στον ΟΟΣΑ ήταν περίπου 8,2%, γεγονός που τοποθετεί την Τουρκία σημαντικά πάνω από τον διεθνή μέσο όρο.

Ειδικότερα:

Το 10,8% δήλωσε ότι παρέλειπε γεύμα περίπου μία φορά την εβδομάδα.

Το 4,8% δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα.

Το 1,8% τέσσερις ή πέντε φορές.

Το 1,9% καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά.

Τα στοιχεία αφορούν την παράλειψη γευμάτων εξαιτίας οικονομικής αδυναμίας και όχι αποκλειστικά τη μετάβαση των μαθητών στο σχολείο χωρίς πρωινό.

Δίσκοι φαγητού και χαρτί υγείας έξω από το υπουργείο

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με μια συμβολική διαμαρτυρία. Οι εκπαιδευτικοί τοποθέτησαν έξω από το υπουργείο Παιδείας δίσκους φαγητού, υλικά καθαρισμού και χαρτί υγείας.

Με την κίνηση αυτή θέλησαν να αναδείξουν τις ελλείψεις που, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, αντιμετωπίζουν καθημερινά τα δημόσια σχολεία.

Το Eğitim-İş κατήγγειλε επίσης πιέσεις προς εκπαιδευτικούς και αναγκαστικές μετακινήσεις προσωπικού, ενώ ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της επιβολής της ποδιάς.

Το συνδικάτο ζητά από το υπουργείο να δώσει προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών, στη μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, στην πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων και στην παροχή δωρεάν γευμάτων.

Το μήνυμα των διαδηλωτών ήταν σαφές: τα προβλήματα της τουρκικής δημόσιας εκπαίδευσης δεν μπορούν να καλυφθούν με μια λευκή ποδιά.