Σαφή πολιτική θέση απέναντι στο ενδεχόμενο συμμετοχής του αποφυλακισμένου Ηλία Κασιδιάρη στις επόμενες εκλογές διατύπωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μιλώντας στο ACTION 24 και στο MEGA News, η Σδούκου ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για το εάν ο καταδικασμένος πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής μπορεί να είναι υποψήφιος ανήκει στη Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στον Άρειο Πάγο.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η νομική κρίση δεν απαλλάσσει το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία από την υποχρέωση να αντιμετωπίσουν πολιτικά τις νεοναζιστικές απόψεις.

«Δεν θα κρυφτώ. Ξέρουμε ποιος είναι και τι είναι. Θυμόμαστε όλοι τι έκαναν και στη Βουλή και στον δρόμο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

«Από εκεί και πέρα, η απάντηση για τη δυνατότητά του να είναι υποψήφιος θα δοθεί από τη Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα από τον Άρειο Πάγο. Θα είναι καθαρά νομική», πρόσθεσε.

«Οι νεοναζιστές δεν έχουν θέση στην Ελλάδα»

Η Σδούκου επέμεινε ότι, ανεξάρτητα από την απόφαση του Αρείου Πάγου, υπάρχει πολιτική και κοινωνική υποχρέωση αντιμετώπισης των ιδεών που εκπροσωπούν ο Κασιδιάρης και η Χρυσή Αυγή.

«Η νομική απάντηση δεν αναιρεί την πολιτική υποχρέωση όλων μας να ηττηθούν αυτές οι απόψεις μέσα στην κοινωνία», τόνισε.

«Οι νεοναζιστές δεν έχουν και δεν μπορούν να έχουν θέση στην Ελλάδα του σήμερα», κατέληξε.

Ο Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Η αποφυλάκισή του δεν συνεπάγεται αυτομάτως αποκατάσταση των πολιτικών δικαιωμάτων του ή δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες εκλογές.

Η νομιμότητα ενδεχόμενου συνδυασμού και η δυνατότητα ανακήρυξης συγκεκριμένων υποψηφίων θα εξεταστούν από τον Άρειο Πάγο όταν προκηρυχθούν οι εκλογές και κατατεθούν οι σχετικές υποψηφιότητες.

Προειδοποίηση για δύσκολο ενεργειακά χειμώνα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα και στις επιπτώσεις της στις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου.

Όπως επισήμανε, οι εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές και εμπορικές οδούς επηρεάζουν άμεσα την ελληνική οικονομία και το κόστος ζωής.

«Η συζήτηση για την οικονομία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις διεθνείς εξελίξεις», δήλωσε.

Αναφερόμενη στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός παρουσίασε μέτρα τα οποία μπορεί να εφαρμόσει η χώρα υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Ο πρωθυπουργός, με μέτρο, εξήγγειλε όσα μπορεί η χώρα αυτή τη στιγμή να πραγματοποιήσει. Από την άλλη, οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης άνοιγαν το πορτοφόλι και μοίραζαν χρήματα με τη σέσουλα, τα οποία δεν υπάρχουν», ανέφερε.

Κατά τη Σδούκου, η διεθνής πραγματικότητα «προσγειώνει απότομα» τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης.

Φυσικό αέριο στα 80 ευρώ και πετρέλαιο πάνω από τα 100

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ απέφυγε να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για τον χειμώνα, επικαλούμενη την αστάθεια στις βασικές οδούς μεταφοράς ενέργειας.

«Η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζεται, καθώς οι ενεργειακές και εμπορικές οδοί, τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στην είσοδο προς την Ερυθρά Θάλασσα, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αβεβαιότητα», δήλωσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους η τιμή του φυσικού αερίου βρισκόταν στα 32 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ τώρα κινείται κοντά στα 80 ευρώ. Το πετρέλαιο, όπως είπε, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί για το κόστος ζωής», τόνισε.

Η τιμή αναφοράς του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κινείται πράγματι λίγο κάτω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια.

Τι είπε για το πακέτο στήριξης

Η Σδούκου αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση μετά την έναρξη της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ.

«Όταν πέρσι τον Φεβρουάριο είχε μόλις ξεσπάσει η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αμέσως ένα πακέτο 800 εκατ. ευρώ», υποστήριξε.

Το ποσό των 800 εκατ. ευρώ αποτελεί αναφορά της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ. Δημοσιευμένες αναλύσεις για την αρχική δέσμη παρεμβάσεων στα καύσιμα είχαν αναφέρει πακέτο περίπου 300 εκατ. ευρώ για συγκεκριμένα μέτρα, μεταξύ των οποίων η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και η οικονομική ενίσχυση οδηγών.

Η Σδούκου σημείωσε ακόμη ότι εξακολουθεί να εφαρμόζεται επιδότηση δέκα λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

«Ακόμη και σήμερα εξακολουθούμε να επιδοτούμε την τιμή του πετρελαίου στην αντλία κατά δέκα λεπτά, ώστε να περιορίσουμε όσο γίνεται ένα κύμα ανατιμήσεων σε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων», ανέφερε.

Η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει σε ισχύ, με στόχο να περιοριστούν το μεταφορικό κόστος και οι ανατιμήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Ο πρωθυπουργός χτύπησε πρώτος το καμπανάκι»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπενθύμισε ότι, κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση διέθεσε περίπου 10 δισ. ευρώ για τη συγκράτηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

«Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση δώσαμε 10 δισ. ευρώ, ώστε να κρατήσουμε τα τιμολόγια του ρεύματος σε ανεκτά επίπεδα», δήλωσε.

Υποστήριξε επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που προειδοποίησαν για την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτός που χτύπησε το καμπανάκι στην Ευρώπη και στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε, καταλήγοντας ότι ο πρωθυπουργός «πράττει πάντα τα δέοντα».

Η Σδούκου τόνισε ότι, υπό τις συνθήκες της διεθνούς ενεργειακής αβεβαιότητας, βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών.