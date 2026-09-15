Η εκπλήρωση της ευχής δεν είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά η συνέχεια ενός μοναδικού, για κάθε παιδί, ταξιδιού. Ο Χρυσός Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας αφιερωμένος στα παιδιά που νοσούν, στις οικογένειές τους και σε όλους εκείνους που γίνονται συνοδοιπόροι τους σε αυτό το δύσκολο δρόμο.



Είναι, όμως, και μια υπενθύμιση πως πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένα παιδί που κάνει όνειρα για το μέλλον του.



Για ένα παιδί που διαγιγνώσκεται με μια σοβαρή ασθένεια, η καθημερινότητα αλλάζει απότομα. Οι θεραπείες, οι εξετάσεις και η αβεβαιότητα παίρνουν τη θέση της ανεμελιάς.



Στο Make-A-Wish Ελλάδος βλέπουμε κάθε μέρα πως η εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού δεν είναι απλώς μια όμορφη εμπειρία.



Είναι μια βαθιά ψυχολογική παρέμβαση που βοηθά το παιδί να ξαναβρεί την πίστη και την αισιοδοξία του, να ανακτήσει τη δύναμή του και να συνεχίσει να πιστεύει στο μέλλον.



Φέτος, στον Χρυσό Σεπτέμβρη, βλέπουμε το Ταξίδι της Ευχής να συνεχίζεται και να επιδρά σε βάθος χρόνου στις ζωές των παιδιών. Μιλάμε για όλα όσα ακολουθούν.



Για τα παιδιά που σήμερα, χρόνια μετά την εκπλήρωση της ευχής τους, συνεχίζουν να ονειρεύονται, να εξελίσσονται και να γράφουν τη δική τους ιστορία.

Μια ιστορία που συνεχίζει να εμπνέει

Πριν από δέκα χρόνια, εκπληρώθηκε η ευχή της Σπυρούλας, που ήταν τότε 8 ετών, μόλις είχε ολοκληρώσει τις θεραπείες της και μετά βίας μπορούσε να περπατήσει.



Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές εκείνης της ημέρας ήταν ο χορός στην αγκαλιά του γιατρού της, που ήταν δίπλα της από τη διάγνωση μέχρι την ολοκλήρωση των θεραπειών.



Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές εκείνης της ημέρας ήταν ο χορός στην αγκαλιά του γιατρού της, που ήταν δίπλα της από τη διάγνωση μέχρι την ολοκλήρωση των θεραπειών. Δέκα χρόνια μετά, συναντήθηκαν ξανά και χόρεψαν μαζί τον ίδιο χορό.



Σήμερα, η Σπυρούλα είναι φοιτήτρια Ιατρικής. Το ταξίδι της συνεχίζεται, αποδεικνύοντας πως η Δύναμη της Ευχής μπορεί να εμπνεύσει μια ολόκληρη ζωή.



Δείτε το βίντεο:

Από την ευχή σε μια ζωή γεμάτη όνειρα

Η ευχή δεν αλλάζει το παρελθόν. Δεν σβήνει τις δυσκολίες. Μπορεί όμως να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί βλέπει το μέλλον. Ο Κωνσταντίνος, ο Κυριάκος, ο Νίκος, ο Ζαχαρίας, η Σπυρούλα, η Φεϊμέ και η Χριστίνα μας ξανασυστήνονται σήμερα μέσα από τις προσωπικές τους ιστορίες.



Έχουν αφήσει πίσω τους την ασθένεια και συνεχίζουν να μεγαλώνουν, να ονειρεύονται, να σπουδάζουν, να ταξιδεύουν, να χτίζουν το μέλλον τους. Γιατί η ευχή δεν αλλάζει μόνο το σήμερα. Μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί βλέπει ολόκληρη τη ζωή του.

Γίνε μέρος της επόμενης ιστορίας

Αυτόν τον Σεπτέμβρη, βοήθησε να εκπληρωθούν ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών που νοσούν σοβαρά.



Γιατί κάθε ευχή που εκπληρώνεται σήμερα μπορεί να γίνει η δύναμη που θα συνοδεύει ένα παιδί για όλη του τη ζωή.