Η Εθνική Ελλάδας έδωσε συνέχεια στη νίκη επί της Σλοβενίας επικρατώντας της Σουηδίας με 3-1 σετ και είναι πάρα πολύ κοντά στην εξασφάλιση της πρόκρισης στους «16» του Eurovolley.

Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη ήξερε ότι με νίκη επί των Σουηδών θα ήταν αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και έκανε αυτό που έπρεπε.

Η Ελλάδα χρειάζεται πλέον να πάρει έστω δύο σετ κόντρα στη Σλοβακία, στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, για να σφραγίσει το εισιτήριο για τους «16» και εδώ που έφτασαν τα πράγματα αυτό μοιάζει (σχεδόν) σίγουρο.

Σε ό,τι αφορά το ματς με τη Σουηδία, η Εθνική ομάδα πήρε με 25-23 το πρώτο σετ και με 25-21 το δεύτερο, αγκαλιάζοντας τη νίκη. Οι αντίπαλοι, πάντως, δεν τα παράτησαν και κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 παίρνοντας το τρίτο σετ με 25-17.

Στο τέταρτο, όμως, η Ελλάδα ήταν όσο καλή έπρεπε να είναι και με το 25-20 έκανε το 3-1, πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Eurovolley και ετοιμάζεται σιγά-σιγά για τους «16».

Τα σετ: 25-23, 25-21, 17-25, 25-20