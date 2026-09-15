Παρατείνεται η αναστολή της συμφωνίας Σένγκεν για τους ταξιδιώτες που φτάνουν στην Ιταλία από την Ισπανία. Με νέα απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης, οι έκτακτοι υγειονομικοί και συνοριακοί έλεγχοι σε επιβάτες πλοίων και αεροπλάνων θα συνεχιστούν για ακόμα δεκαπέντε ημέρες.

Το συγκεκριμένο μέτρο είχε τεθεί αρχικά σε εφαρμογή στις αρχές Αυγούστου και η ισχύς του εξέπνεε σήμερα. Ωστόσο, η Ρώμη έκρινε απαραίτητη την επέκτασή του, διατηρώντας τα αυστηρά πρωτόκολλα στις πύλες εισόδου της χώρας.



Η απόφαση αυτή επηρεάζει άμεσα χιλιάδες μετακινήσεις, καθώς η προσωρινή αναστολή της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ζώνης Σένγκεν μεταξύ των δύο χωρών παραμένει σε ισχύ. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή στα αεροδρόμια και τα λιμάνια για την πιστή εφαρμογή των ελέγχων.

Υπενθυμίζεται ότι το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών έχει ανακοινώσει ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι οφείλονται σε κινδύνους παρείσφρησης τρομοκρατικών στοιχείων, μετά την κρίση που ξέσπασε στον θύλακα της Θέουτα, πριν ενάμιση μήνα.



Η ισπανική κυβέρνηση Σάντσεθ, από την μεριά της, εκτιμά ότι πρόκειται για πολιτικής φύσεως απόφαση και υιοθέτησε -με την σειρά της- ελέγχους στα λιμάνια και στα αεροδρόμια της Ισπανίας, για όσους επιβάτες φθάνουν από την Ιταλία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.