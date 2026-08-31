Η Ιταλία παρέτεινε για 15 ημέρες την αναστολή της εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν ως προς την Ισπανία, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Αυγούστου και για διάστημα ενός μηνός εξαιτίας της κατάστασης στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Σε απάντηση, το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την παράταση των συνοριακών ελέγχων για τους επιβάτες που φτάνουν από την Ιταλία.

«Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Ανάλυσης για τη Μετανάστευση και την Ασφάλεια των Συνόρων διότι εξακολουθούν να ισχύουν τα στοιχεία της αξιολόγησης που είχαν οδηγήσει στην εισαγωγή του μέτρου την 1η Αυγούστου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Η ιταλική κυβέρνηση διευκρινίζει ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την Ισπανία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε η κατάσταση στη Θέουτα να οδεύσει προς σύντομη εξομάλυνση».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του συνεχίζει να ερευνά τι συνέβη, έναν μήνα μετά τη μαζική εισροή μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα.