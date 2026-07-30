Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι εισηγήθηκε την αναστολή των διατάξεων της Συνθήκης Σένγκεν για τις ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, μετά τη μαζική είσοδο παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα.

Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, τόνισε η Μελόνι, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η αντίδραση του επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι, που τάχθηκε υπέρ του μέτρου. «Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων», ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.