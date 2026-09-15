Τις δύσκολες στιγμές που πέρασε μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν περιέγραψε η Κέλι Όσμπορν, αποκαλύπτοντας πως η απώλεια του πατέρα της την οδήγησε ξανά στο αλκοόλ.

Η 41χρονη μίλησε στο podcast «We Need To Talk» την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και εξήγησε πως μετά τον θάνατο του Όζι αδυνατούσε ακόμη και να φροντίσει τον εαυτό της. Παρότι είχε παραμείνει νηφάλια για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, η έντονη θλίψη και η αδυναμία της να διαχειριστεί την απώλεια την έφεραν αντιμέτωπη με μια δύσκολη υποτροπή.

«Ήμουν ένα κέλυφος του εαυτού μου. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα να φάω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήμουν απλώς άδεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κέλι Όσμπορν περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ως ένα απόλυτο σημείο κατάρρευσης, παραδεχόμενη πως «άρχισε ξανά να πίνει» επειδή δεν μπορούσε να διαχειριστεί όσα συνέβαιναν.

«Ήμουν διαλυμένη με κάθε τρόπο που μπορεί να διαλυθεί ένας άνθρωπος και εντελώς ανίκανη ακόμη και να φροντίσω τον εαυτό μου. Ήμουν στο μηδέν. Άρχισα ξανά να πίνω. Έχασα το μυαλό μου. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ», είπε.

«Σήμερα είμαι οκτώ μήνες νηφάλια»

Παρά τη δύσκολη περίοδο, η Κέλι Όσμπορν αποκάλυψε πως κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της και να επιστρέψει στη νηφαλιότητα.

«Μπορώ ειλικρινά να πω ότι σήμερα είμαι οκτώ μήνες νηφάλια», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημαντική προσπάθεια που έχει καταβάλει για να αφήσει πίσω της αυτή τη δύσκολη φάση.

Ιδιαίτερα σημαντική, όπως εξήγησε, ήταν και η στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά της. Όπως αποκάλυψε, μετά την απώλεια του πατέρα της απομακρύνθηκε από αρκετούς ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τη διαδικασία του πένθους της.

«Έχω τους πιο απίστευτους ανθρώπους γύρω μου. Έκλεισα τον κύκλο μου, γιατί έχασα πολλούς φίλους, επειδή στους ανθρώπους δεν αρέσει η θλίψη και περίμεναν από εμένα να το έχω ξεπεράσει», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Κέλι Όσμπορν μίλησε με ειλικρίνεια για το γεγονός ότι η απώλεια του πατέρα της δεν είναι κάτι που θεωρεί πως θα ξεπεράσει ποτέ.

«Δεν πρόκειται ποτέ να το ξεπεράσω. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα το ξεπεράσω», είπε χαρακτηριστικά.