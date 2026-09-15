Σε κλοιό σκληρών κινητοποιήσεων βρίσκεται η Ολλανδία, με τους αγρότες να κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους ενάντια στον νέο κυβερνητικό προϋπολογισμό. Το πρωί της Τρίτης, διαδηλωτές άναψαν φωτιές σε κομβικά σημεία κοντά σε κεντρικούς αυτοκινητοδρόμους, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και κυκλοφοριακό έμφραγμα σε μεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας.

Την ίδια ώρα, η ένταση μεταφέρθηκε και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όπου καταγράφηκαν σοβαρά περιστατικά δολιοφθοράς. Άγνωστοι έδεσαν μεταλλικούς σωλήνες πάνω στις ράγες, προκαλώντας αναστάτωση στις μετακινήσεις, λίγες μόλις ώρες πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών του ολλανδικού κοινοβουλίου. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την αποτροπή νέων επεισοδίων.

Η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών ProRail ανακοίνωσε ότι νωρίς σήμερα πρωί εντοπίστηκαν σωλήνες στερεωμένοι σε ράγες σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές στο κεντρικό και το ανατολικό τμήμα της χώρας.



Αργότερα, γύρω στο μεσημέρι, ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν δρόμους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Traffic camera footage shows smoke rising near a highway as Dutch farmers set fires to protest the government’s budget, disrupting traffic across the country. pic.twitter.com/QyvAQ0IdEN — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 15, 2026

Οι φωτιές προκλήθηκαν από αγανακτισμένους αγρότες, οι οποίοι επέλεξαν την ημέρα παρουσίασης του κυβερνητικού προϋπολογισμού για να βάλουν φωτιά σε μπάλες σανού και ελαστικά αυτοκινήτων, ανακοίνωσε η ακτιβιστική οργάνωση «Farmers Defence Force» (Δύναμη Άμυνας Αγροτών).



«Νιώθουμε ότι η χώρα φλέγεται. Οι αγρότες αισθάνονται ότι οι επιχειρήσεις τους καίγονται εξαιτίας των σχεδίων της κυβέρνησης», δήλωσε η εκπρόσωπος Σίτα φαν Κέμπερμα.

FDF over sabotage treinen en brandstichting: https://t.co/MUD5TrN5qC

"Boeren hebben aangekondigd los te gaan met wilde acties. Dit was te verwachten." #boerenprotest #treinleven pic.twitter.com/fHa7KfCZbh — Matthijs Pontier, PhD 🏴‍☠️ Piratenpartij (@Matthijs85) September 15, 2026

Η οργάνωση «Farmers Defence Force» ανέφερε ότι δεν ευθύνεται για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έδρασαν μεμονωμένα αγανακτισμένοι αγρότες.



Η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών AIVD ανακοίνωσε ότι διερευνά τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε συνεργασία με την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές, αρνούμενη ωστόσο να προβεί σε σχόλια σχετικά με την πορεία των ερευνών.

Κυβερνητικές υποσχέσεις προς αγρότες για αποζημιώσεις

Τα κυβερνητικά σχέδια για τον προϋπολογισμό του 2027 παρουσιάστηκαν από τον βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, σήμερα το απόγευμα. Τα σχέδια του προϋπολογισμού έχουν πυροδοτήσει εκτεταμένες διαδηλώσεις τους τελευταίους μήνες, μεταξύ άλλων και από αγρότες που υποστηρίζουν ότι κατηγορούνται άδικα για νιτρορύπανση (άμεση ή έμμεση απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον αζωτούχων ενώσεων).

Boeren protesteren langs wegen met brandende hooibalen https://t.co/xYJSsIBSXA — RTV Noord (@rtvnoord) September 15, 2026

Στην ομιλία του, το κείμενο της οποίας συντάχθηκε από τον πρωθυπουργό Ρομπ Γέτεν, ο βασιλιάς δήλωσε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» να μην αντιμετωπιστεί το ζήτημα ρύπανσης αζώτου, παρόλο που αυτό ενδέχεται να πλήξει τους αγρότες.



Η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί οικονομική αποζημίωση στους αγρότες των οποίων οι επιχειρήσεις θα πληγούν από τα σχέδια αποκατάστασης των φυσικών βιοτόπων.



Η ProRail τόνισε ότι ήταν σαφές πως τα υλικά που βρέθηκαν στις σιδηροδρομικές γραμμές είχαν τοποθετηθεί εκεί σκόπιμα. Το δίκτυο NOS έδειξε εικόνες, στις οποίες λεπτοί, μεγάλου μήκους σωλήνες φαίνονται να απομακρύνονται από τις σιδηροτροχιές.



«Επομένως, χαρακτηρίζουμε πλέον το περιστατικό δολιοφθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές», δήλωσε η εκπρόσωπος της ProRail, Γιόκε φαν ντερ Κρούσεν. Όλα τα τρένα στην περιοχή όπου είχαν αποκλειστεί οι σιδηροδρομικές γραμμές ακινητοποιήθηκαν, ενώ σημειώθηκαν σοβαρές διαταραχές και σε άλλα σημεία, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών δρομολογίων προς τη Γερμανία.



Οι σωλήνες δεν προκάλεσαν προβλήματα μόνον στη λειτουργία των τρένων, αλλά και στην οδική κυκλοφορία, καθώς χρειάστηκε να παραμείνουν κλειστές ορισμένες διαβάσεις, συμπλήρωσε η ProRail στην ανακοίνωση που εξέδωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.