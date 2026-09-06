Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, καθώς τα παιδιά που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της και συνθέτη Μίνω Μάτσα, γιορτάζουν τα γενέθλιά τους.

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η ίδια θέλησε να μοιραστεί δημόσια τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για αυτή την ιδιαίτερη ημέρα.

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη

«Σήμερα είναι τα γενέθλια των παιδιών μου. Και μαζί με τις ευχές, έρχονται όλες εκείνες οι μικρές και μεγάλες στιγμές που μας έφεραν μέχρι εδώ. Οι χαρές, οι αγωνίες, τα γέλια, οι δυσκολίες, οι καθημερινές μάχες που δίνουμε μαζί.

Τα παιδιά σε μαθαίνουν ότι η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα. Είναι παρουσία. Είναι συνέπεια. Είναι πίστη και αφοσίωση. Να είσαι εκεί, στα εύκολα και στα δύσκολα. Να κρατάς το χέρι τους όταν το χρειάζονται και να ξέρεις πότε πρέπει να το αφήσεις για να προχωρήσουν μόνα τους.

Μέσα σε όλα όσα μπορεί να αλλάζουν στη ζωή, αυτό είναι για μένα το σταθερό σημείο. Η οικογένειά μου. Η πρώτη μου ευθύνη, η μεγαλύτερη δύναμη και η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μου.

Χρόνια πολλά, αγάπες μου. Να μεγαλώνετε γερά, φωτεινά και ευτυχισμένα. Και να ξέρετε πάντα πως, όπου κι αν σας πάει η ζωή, εγώ θα είμαι εδώ. Δίπλα σας».