Μέσα από τα λόγια ενός 6χρονου παιδιού αποτυπώνεται με τον πιο σκληρό και αθώο τρόπο η απώλεια του επισμηναγού Ιωάννη Μπέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του το μεσημέρι του Σαββάτου (05/09/2026), όταν το Phantom F-4 στο οποίο επέβαινε συνετρίβη κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην Τανάγρα.

Μητέρα φίλου του μικρού γιου του επισμηναγού έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, περιγράφοντας πώς το παιδί της έμαθε για το δυστύχημα και προσπάθησε να καταλάβει ότι ο πατέρας του φίλου του δεν θα επέστρεφε.

«Μαμά, δεν νομίζω να είναι ο μπαμπάς του Άλκη… Ήταν πολύ καλός πιλότος και ήξερε πολλά “κόλπα”, μας το είπε προχθές στη θάλασσα…», ήταν τα πρώτα λόγια του 6χρονου.

Λίγο αργότερα, όταν άρχισε να συνειδητοποιεί τι είχε συμβεί, ακολούθησε μια δεύτερη ερώτηση:

«Όχι… αυτό δεν γίνεται. Ήταν ο καλύτερος φίλος του Άλκη. Με ποιον θα βγαίνει τώρα για ποδήλατο;».

«Και κάπως έτσι, μέσα από τα λόγια ενός εξάχρονου παιδιού, ήρθε η πιο σκληρή αλήθεια», γράφει η μητέρα.

«Ήσουν ο εξαιρετικός μπαμπάς του Άλκη»

Στην ανάρτησή της, η γυναίκα μιλά για τον άνθρωπο που γνώρισε και όχι μόνο για τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Για εμάς δεν ήσουν μόνο ένας εξαιρετικός πιλότος. Ήσουν ο εξαιρετικός μπαμπάς του Άλκη. Ο στοργικός πατέρας, ο άνθρωπος με την ευγένεια ψυχής, το ήθος και εκείνο το ήρεμο χαμόγελο», σημειώνει.

Θυμάται, μάλιστα, ένα κυριακάτικο απόγευμα, όταν τα παιδιά κατέβαιναν με τα ποδήλατά τους την κατηφόρα του Επαρχείου. Εκείνη τα κοιτούσε με αγωνία και ο επισμηναγός κατάλαβε τον φόβο της.

«Με κοίταξες και μου είπες: “Μη φοβάσαι… Άσ’ τα. Μόνο κράνος και μυαλό στο κεφαλάκι τους και την Παναγιά βοηθό”», έγραψε.

Το μήνυμα στη σύζυγο και τον μικρό Άλκη

Η μητέρα αναφέρεται και στην οικογένεια που αφήνει πίσω του ο επισμηναγός, ευχόμενη στους γονείς του «δύναμη που κανείς δεν μπορεί να περιγράψει», ενώ απευθύνεται και στη σύζυγό του.

«Ο Θεός να γίνει στήριγμα στις μέρες που έρχονται και η αγάπη μιας ολόκληρης ζωής να γίνει κάποτε βάλσαμο στην ψυχούλα της», γράφει.

Αναφερόμενη στον Πύργο, τον τόπο καταγωγής του επισμηναγού, σημειώνει:

«Ο Πύργος από χθες πενθεί βαθιά… Τίμησε τον Πύργο από τον ουρανό. Κι ο Πύργος, τέτοιες στιγμές, πρέπει να ξέρει να στέκεται δίπλα στους δικούς του».

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με ένα μήνυμα προς τον μικρό Άλκη:

«Καλό ταξίδι. Ο αετός του Πύργου πέταξε για τελευταία φορά… μα έμεινε για πάντα ψηλά.

Και Άλκη… όταν ξαναβγείς με το ποδήλατο, μη ξεχνάς να κοιτάς τον ουρανό. Θα είναι για πάντα “δικός σου” και να είσαι σίγουρος ότι ο μπαμπάς σου ξέρει τον δρόμο και θα σε οδηγεί».