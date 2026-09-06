Θέση, μετά τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, πήρε το ΚΚΕ, «σχετικά με την εμπλοκή του σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας από τον Κ. Μητσοτάκη», όπως σημείωσε.

Αναλυτικότερα, κύκλοι από τον Περισσό ανέφεραν: «Ο κ. Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το ΚΚΕ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου κ.λπ., αν και γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του ΚΚΕ και τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης.

Το ενδιαφέρον, όμως, εν προκειμένω είναι το ενδεχόμενο η ίδια η ΝΔ, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη, να συμμετάσχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα ή άλλα αστικά κόμματα.

Άλλωστε είναι κάτι που ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης το απέκλεισε, “πετώντας” την ευθύνη στα άλλα κόμματα, ενώ είναι επίσης κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, γιατί πολύ απλά αυτός μοιράζεται μαζί τους κοινές στρατηγικές στοχεύσεις και όχι το ΚΚΕ.

Εξάλλου η δεξιά πολυκατοικία του πλέον αποκτά πολλούς ενοίκους – κόμματα σε διαφορετικούς ορόφους: Σαμαράς, Βελόπουλος, Λατινοπούλου και άλλους. Ας ασχοληθεί καλύτερα μαζί τους, αποπαίδια του κόμματος του είναι…»