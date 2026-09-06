Παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Φαν Ντρόνγκελεν στον Εντιαγέ στο 34ο λεπτό.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έμεινε με 10 παίκτες στο 15′ λόγω αποβολής του Ελουστόντο, στο 29′ έμεινε πίσω στο σκορ από το γκολ του Ταμπόρδα και στο 34′ ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Φαν Ντρόνγκελεν στον Εντιαγέ.

Ο διαιτητής όμως δεν υπέδειξε κάτι και δεν πήγε στο VAR, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να έχουν έντονα παράπονα, τα οποία εξέφρασε ο διευθυντής επικοινωνίας Γιώργος Κουβεντίδης με ανάρτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα, ανέβασε βίντεο με τη φάση και έγραψε: «Καθαρό πέναλτι! Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το VAR, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κ. Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας».