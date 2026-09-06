Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, δήλωσε ότι η άνευ όρων στήριξη της Γαλλίας προς την Ουκρανία θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια σχέση περισσότερο βασισμένη στο αμοιβαίο όφελος, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η δύσκολη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας επιβάλλει, σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα να εξασφαλίσει ανταλλάγματα για τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχει στο Κίεβο, το οποίο αντιστέκεται στη ρωσική επίθεση εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Ο 30χρονος Μπαρντελά θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την πρωθυπουργία σε περίπτωση που η Μαρίν Λεπέν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

«Πνιγόμαστε στο χρέος. Πνιγόμαστε στα ελλείμματα. Και είναι ανεύθυνο να αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις για δαπάνες και να υποσχόμαστε οικονομική στήριξη σε μια χώρα χωρίς καμία εγγύηση», δήλωσε ο Μπαρντελά το Σάββατο στο Bloomberg TV, στο περιθώριο του Φόρουμ Αμπροζέτι στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας.

«Όλα πρέπει να επανεξεταστούν», δήλωσε ο Μπαρντελά. Εξήρε τη στάση των ΗΠΑ, οι οποίες ζητούν από την Ουκρανία ανταλλάγματα για τη στήριξη που της παρέχουν, αναφέροντας ως παράδειγμα την πρόσβαση σε σπάνιες γαίες στο πλαίσιο των εγγυήσεων για δάνεια και πόρους.

Ο Μπαρντελά ξεκαθάρισε ότι η Γαλλία δεν θα εγκαταλείψει την Ουκρανία εάν η Λεπέν, υποψήφια της Εθνικής Συσπείρωσης για τη διαδοχή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, κερδίσει τις εκλογές. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να δεσμευτεί πως η οικονομική βοήθεια που λαμβάνει από τις ευρωπαϊκές χώρες θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αγορά εξοπλισμού από τις αμυντικές βιομηχανίες των χωρών αυτών.

Η Λεπέν βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις στην πρόθεση ψήφου στον πρώτο γύρο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους της Ουκρανίας ότι η στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη που παρέχει ο Μακρόν θα μπορούσε να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Η Λεπέν διατηρούσε στο παρελθόν στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Το 2017 συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές στις οποίες ηττήθηκε για πρώτη φορά από τον Μακρόν. Δεν είναι σαφές πόσες φορές έχουν συναντηθεί. Το κόμμα της είχε λάβει δάνειο από ρωσική τράπεζα για τη χρηματοδότηση εκείνης της προεκλογικής εκστρατείας, το οποίο έκτοτε έχει αποπληρωθεί. Οι σχέσεις τους ωστόσο έχουν ψυχρανθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.