Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ κοντράρονται στο ΟΑΚΑ στο πρώτο ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Για τους «πράσινους» είναι το δεύτερο παιχνίδι τους καθώς αυτό της πρεμιέρας με την Κηφισιά είχε αναβληθεί και θέλουν να δώσουν συνέχεια στην εκτός έδρας νίκη τους επί του Λεβαδειακού.

Οι «ασπρόμαυροι», από την άλλη πλευρά, μετράνε δύο νίκες, κόντρα στη Λεβαδειακό και Ατρόμητο, οπότε στοχεύουν στο 3/3 για να πάνε στους 9 βαθμούς και να είναι στο +2 από ΑΕΚ, Ολυμπιακό, αφήνοντας στο -6 το «τριφύλλι».

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Γκαρσία, Τεττέη.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Άλι, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ.