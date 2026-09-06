Ο Ατρόμητος μπήκε στο ματς με γκολ από τα αποδυτήρια, το αυτογκόλ του Σταυρόπουλου όμως έκανε το 1-1 και η Καλαμάτα -που έμεινε με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Κατάλντι- πήρε τον πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να αρχίσει με καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους, καθώς πριν καν συμπληρωθεί το 1ο λεπτό ο Μουτουσαμί με τρομερό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Γκέλιου για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να συνειδητοποιήσουν τι έγινε και να ανασυνταχθούν, έχοντας την πρώτη τους καλή στιγμή στο 22′ με τον Χάμζα που έδωσε στον Μπονέτο που έκανε το σουτ, αλλά ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε. Το ίδιο έκανε ο τερματοφύλακας των Περιστεριωτών και στην κεφαλιά του Μορέιρα στο 30′, με την ομάδα του να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο όμως και συγκεκριμένα στο 52′ τα δεδομένα άλλαξαν, καθώς ο Σταυρόπουλος με προβολή, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1, μετά το σουτ του Καλουτσικίδη.

Η Καλαμάτα είχε, πλέον, την ψυχολογία με το μέρος της, πατούσε καλύτερα και ήταν πιο απειλητική, δείχνοντας διάθεση να κυνηγήσει το δεύτερο γκολ, στο 73′ όμως έμεινε με 10 παίκτες καθώς ο Κατάλντι είδε 2η κίτρινη κάρτα για αγκωνιά σε εναέρια μονομαχία με τον Μουτουσαμί.

Ο Ατρόμητος απέκτησε, έτσι, το αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν κατάφερε όμως να πλησιάσει στο δεύτερο γκολ και με το τελικό 1-1 οι φιλοξενούμενοι πήραν τον πρώτο τους βαθμό.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης (69΄ Τσιγγάρας), Μουτουσαμί, Τζοβάρας (60΄ Τσαντίλας), Νούνιες (60΄ Πνευμονίδης), Τσιλούλης (69΄ Σερζίνιο), Τσούμπερ.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο (79΄ Μπακαγιόκο), Κατάλντι, Χαμζά (79΄ Ιγκνιάτοβιτς), Μπονέτο (46΄ Καρεάσο), Μορέιρα, Μπόλιβαρ (93′ Ντιαρά).