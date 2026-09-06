Για συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τη Λέχια Γκντανσκ για την απόκτηση του Κολομβιανού εξτρέμ Καμίλο Μένα, κάνουν λόγο στην Πολωνία.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Πολωνία στοχεύουν στην απόκτηση του Μένα, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Λέχια Γκντανσκ μέχρι το 2028.

Ο 23χρονος Κολομβιανός εξτρέμ μπορεί να αγωνιστεί και στα δύο άκρα της επίθεσης και αγωνίζεται από το 2023 στη Λέχια Γκντανσκ, η οποία τον είχε αγοράσει από τη Βαλμιέρα για 1,6 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τον ΠΑΟΚ πάντως, ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μένι φέρονται να έχουν δείξει και οι Λουντογκόρετς, Αλ Αΐν και Αλ Χιλάλ.