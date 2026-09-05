Σοκ στην αεροπορική επίδειξη του Athens Flying Week στην Τανάγρα, όπου αεροσκάφος F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης επίδειξης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο χειριστές εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση πυρόσβεσης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το αεροσκάφος τύπου F-4 Phantom, που ανήκε στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας, κατέπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Τανάγρας, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Στο διθέσιο μαχητικό επέβαιναν δύο χειριστές, οι οποίοι, δεν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα εκτίναξης.

Τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα για τουλάχιστον δύο λεπτά πριν χάσει ύψος ύστερα από δεξιά στροφή και καταπέσει για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Οι πιλότοι προσπάθησαν να απομακρύνουν το αεροσκάφος από το πλήθος

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι χειριστές επιχείρησαν να ανακτήσουν ύψος και έλεγχο του Phantom, καθώς εκείνη τη στιγμή πετούσε πάνω από συγκεντρωμένο πλήθος θεατών της αεροπορικής επίδειξης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έγινε προσπάθεια ενεργοποίησης του συστήματος εκτίναξης των καθισμάτων ή αν οι πιλότοι είχαν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος πριν από την πρόσκρουση.

Έπεσε κοντά σε παλιό εργοστάσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το μαχητικό κατέπεσε σε περιοχή όπου βρίσκεται παλαιό εργοστάσιο αγροτικών και γεωργικών μηχανημάτων.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχαν άτομα στο εσωτερικό του κτιρίου, ωστόσο έως τώρα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να υποδηλώνει την παρουσία εργαζομένων ή άλλων πολιτών στον χώρο.

Τμήματα του αεροσκάφους φέρονται να προσέκρουσαν σε κολώνες ηλεκτροδότησης, ενώ συντρίμμια κατέληξαν σε δασική έκταση ανατολικά προς την περιοχή Συκάμινο.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Το σημείο της συντριβής βρίσκεται στο τέλος του αεροδιαδρόμου, ανατολικά της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, όπου υψώνονται πυκνοί καπνοί από τη φωτιά που ξέσπασε μετά την πρόσκρουση.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτρακτος του αεροσκάφους έχει κοπεί στα δύο, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, ο χώρος διεξαγωγής της αεροπορικής επίδειξης εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση

Η πτώση του F-4 Phantom προκάλεσε πυρκαγιά σε παρακείμενη δασική έκταση, με την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων να είναι μεγάλη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 95 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και 29 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ, 29 οχήματα, 9 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Από αέρος επιχειρούν περιοδικά εννέα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρχών.

Διακοπές στην κυκλοφορία

Εξαιτίας της πυρκαγιάς που προκλήθηκε μετά τη συντριβή του μαχητικού, οι αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, καθώς και στην επαρχιακή οδό Οινόης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής.