Ιστορική νίκη πέτυχε η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, καθώς αναδεικνύεται για πρώτη φορά πρώτη δύναμη σε κρατιδιακές εκλογές στη Γερμανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η AfD συγκεντρώνει σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του ARD ποσοστό 44,5%, υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό που είχε λάβει στις εκλογές του 2021. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του πρωθυπουργού του κρατιδίου, Σβεν Σούλτσε, καταγράφει ιστορικά χαμηλό αποτέλεσμα με 18,5%.

Μέλη του κόμματος AfD πανηγυρίζουν μπροστά από το σύνθημα «Όλα είναι δυνατά», μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, σε εκδήλωση του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) στο Μαγδεμβούργο, μετά τις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ

Ωστόσο, παρά τον εκλογικό θρίαμβο, η AfD δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, γεγονός που ανοίγει μια περίπλοκη διαδικασία για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Το κρατιδιακό κοινοβούλιο διαθέτει 83 έδρες και για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 42. Η AfD βρίσκεται κοντά στον στόχο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα και κυρίως το αν το BSW θα περάσει το όριο του 5% μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά για το αν θα μπορέσει να κυβερνήσει μόνη της.

Ιστορικό αποτέλεσμα για την AfD – κατάρρευση για την CDU

Με βάση την πρόγνωση του ARD, η AfD λαμβάνει 44,5%, ενώ η CDU περιορίζεται στο 18,5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εκλογική της ήττα στο κρατίδιο.

Το 2021 η CDU είχε λάβει 37,1%, ενώ η AfD 20,8%. Η σημερινή εικόνα αποτυπώνει επομένως μια θεαματική ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Ακολουθούν η Αριστερά με 9,5%, οι Πράσινοι με 9% και το SPD με 8%, ενώ το BSW κινείται στο όριο του 5% και παραμένει αβέβαιο αν θα καταφέρει να εισέλθει στο κρατιδιακό κοινοβούλιο. Η FDP βρίσκεται στο 2% και μένει εκτός Βουλής.

Το αποτέλεσμα αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εκλογική επιτυχία της AfD σε κρατιδιακό επίπεδο και προκαλεί ισχυρές αναταράξεις όχι μόνο στη Σαξονία-Άνχαλτ αλλά και σε ολόκληρη τη γερμανική πολιτική σκηνή.

Το μεγάλο ερώτημα: Θα μπορέσει η AfD να κυβερνήσει;

Παρά το 44,5%, η AfD βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό πρόβλημα: δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να συγκεντρώσει τις 42 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία.

Ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, είχε ξεκαθαρίσει ήδη πριν από τις εκλογές ότι θέλει να αναλάβει την πρωθυπουργία μόνο εφόσον το κόμμα του εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία και μπορέσει να κυβερνήσει μόνο του.

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, επικεφαλής υποψήφιος του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), προσέρχεται μαζί με τη σύζυγό του, Τζούλια, για να ψηφίσει σε εκλογικό τμήμα στο Τάνγκερμουντε, στην ανατολική Γερμανία, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026

Παράλληλα, τα παραδοσιακά κόμματα έχουν μέχρι σήμερα αποκλείσει τη συνεργασία με την AfD, γεγονός που δημιουργεί το ενδεχόμενο η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη του κρατιδίου να βρεθεί εκτός κυβέρνησης.

Αν το BSW δεν περάσει τελικά το όριο του 5%, οι έδρες του θα κατανεμηθούν στα κόμματα που θα εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο. Αυτό μπορεί να αλλάξει σημαντικά την τελική κατανομή των εδρών και να αποδειχθεί καθοριστικό για την AfD.

Το BSW κρατά το «κλειδί»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του BSW, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στο όριο εισόδου στο κοινοβούλιο.

Η επικεφαλής υποψήφια του κόμματος, Κλόντια Βίτιχ, είχε δηλώσει πριν από τις εκλογές ότι το BSW είναι ανοιχτό σε μια «θεματική» ή «περιεχομενική» συνεργασία με την AfD, υποστηρίζοντας ότι ένα κόμμα που συγκεντρώνει περίπου 40% των ψήφων δεν μπορεί απλώς να αποκλειστεί.

Η ίδια είχε αποκλείσει, πάντως, τόσο τον Ούλριχ Ζίγκμουντ της AfD όσο και τον Σβεν Σούλτσε της CDU από τη θέση του πρωθυπουργού, προτείνοντας έναν υπερκομματικό επικεφαλής κυβέρνησης με μεταβαλλόμενες πλειοψηφίες.

Έτσι, το BSW μπορεί να αποδειχθεί ο παράγοντας που θα καθορίσει τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις, εφόσον τελικά καταφέρει να περάσει το όριο του 5%.

Άνοιγμα της Άλις Βάιντελ προς την CDU

Την ίδια ώρα, η συμπρόεδρος της AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο, Άλις Βάιντελ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την CDU.

Μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, η Βάιντελ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ιστορικό και έστειλε μήνυμα προς τους Χριστιανοδημοκράτες, την ώρα που η CDU υπέστη μια από τις μεγαλύτερες ήττες της ιστορίας της στο κρατίδιο.

Η Άλις Βάιντελ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ιστορικό και έστειλε μήνυμα προς τους Χριστιανοδημοκράτες του CDU για συνεργασία

Η AfD επιχειρεί έτσι να μετατρέψει την εκλογική της επικράτηση σε κυβερνητική επιρροή, αν και παραμένει αβέβαιο εάν θα βρεθεί κόμμα που θα δεχθεί να συνεργαστεί μαζί της.

Η Αριστερά δηλώνει έτοιμη να στηρίξει CDU

Απέναντι στην άνοδο της AfD, τα κόμματα που αναμένεται να βρεθούν στην αντιπολίτευση αναζητούν τρόπους για τη δημιουργία μιας πλειοψηφίας που θα αποκλείει την AfD από την κυβέρνηση.

Η επικεφαλής υποψήφια της Αριστεράς, Εύα φον Άνγκερν, είχε αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να στηρίξει έναν πρωθυπουργό της CDU, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να αποτραπεί η ανάληψη της εξουσίας από την AfD.

Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι στόχος της Αριστεράς είναι να αποτραπεί μια κυβέρνηση της AfD, ενώ έχει ασκήσει κριτική στην CDU για την υιοθέτηση θεμάτων από την ατζέντα του ακροδεξιού κόμματος.

«Πραγματικά δραματικό» το αποτέλεσμα της AfD για το SPD

Στο SPD, ο γενικός γραμματέας του κόμματος Τιμ Κλίσεντορφ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της AfD «πραγματικά δραματικό», ενώ υποστήριξε ότι οι Σοσιαλδημοκράτες θέλουν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής πλειοψηφίας απέναντι στην AfD.

Το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτελεί πλέον ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα για ολόκληρη τη Γερμανία. Η AfD πέτυχε τον μεγαλύτερο εκλογικό θρίαμβο στην ιστορία της σε κρατιδιακό επίπεδο, όμως το αν αυτός ο θρίαμβος θα μεταφραστεί και σε κυβερνητική εξουσία θα κριθεί από τις επόμενες ώρες και, κυρίως, από την τελική κατανομή των εδρών.