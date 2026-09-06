Για «πολύ σημαντικές» διαπραγματεύσεις έκαναν λόγο οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έπειτα από τις συνομιλίες που είχαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Κίεβο.

Μια άλλη συνεδρίαση με συνομιλίες στην οποία συμμετείχαν οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι, η ουκρανική αντιπροσωπεία και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι για την εθνική ασφάλεια πραγματοποιήθηκε επίσης. Οι Ευρωπαίοι σύμβουλοι ήταν αντίστοιχα ο Γερμανός Γκίντερ Ζάουτερ, ο Βρετανός Τζόναθαν Πάουελ και ο Γάλλος Εμανουέλ Μπον.

«Είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, ουσιαστική και σημαντική, και νιώθουμε πολύ ενθαρρυμένοι και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε ο Γουίτκοφ μετά τις συνομιλίες.

Ο Γουίτκοφ ανέφερε επίσης ότι έχει θετική άποψη για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν πως θα βρουν μια διπλωματική λύση στον πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος του.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτό το ταξίδι θα καταστήσει δυνατό να ανοίξουν νέοι δρόμοι για να προχωρήσουμε μπροστά. Νομίζω ότι μάθαμε πολλά από αυτό το ταξίδι», δήλωσε από την πλευρά του ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Θέλουμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τους Γκούντερ, Εμμανουέλ και Τζόναθαν. Ήταν πραγματικά πολύ, πολύ στενοί συνεργάτες του Στιβ και εμένα. Δουλέψαμε χέρι-χέρι μαζί τους σε κάθε βήμα και υπήρξε πραγματικά καλή συναίνεση», ανέφερε ακόμα ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κούσνερ δήλωσε ακόμα πως οι ΗΠΑ εργάζονται για τη διαμόρφωση ενός «πακέτου ειρήνης» σχετικά με τον πόλεμο και δήλωσε ότι ελπίζει οι μελλοντικές συνομιλίες να επιστρέψουν σε τριμερή μορφή με την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

🚨 NOW: Just one day after meeting with Vladimir Putin in Moscow, President Trump envoys Steve Witkoff and Jared Kushner are in Ukraine meeting with Zelensky



Witkoff says he “FEELS GOOD” about both sets of talks so far.



Pray this bloodbath FINALLY gets wrapped up 🙏🏻 pic.twitter.com/vk1hqCONuN — Nick Sortor (@nicksortor) September 6, 2026

Οι συνομιλίες της Ουκρανίας με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές ήταν «πολύ ουσιαστικές», δήλωσε από την πλευρά του ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι συζήτησαν θέματα ασφάλειας και οικονομικές εγγυήσεις για την Ουκρανία, καθώς και την προμήθεια πυραύλων αεροπορικής άμυνας και ένα πακέτο στήριξης για το χειμώνα.

Είπε επίσης ότι οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι έχουν επισημάνει ότι η Ουκρανία έχει γίνει ισχυρότερη. Ο ηγέτης της Ουκρανίας πρόσθεσε επίσης ότι «πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να πραγματοποιηθούν τριμερείς συναντήσεις με τη Ρωσία… πρέπει να δούμε τι θα πει η Ρωσία».

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι τριμερείς συνομιλίες, στις οποίες συμμετέχουν η Ουκρανία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ, θα ξαναρχίσουν σύντομα. Επιπλέον, ο Ζελένσκι ελπίζει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη θα επιστρέψουν στο Κίεβο.

«Πιστεύω ότι καθεμιά από αυτές τις θεμελιώδεις συναντήσεις μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη», είπε ακόμα ο Ζελένσκι. «Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξή τους και τον πρόεδρο Τραμπ που έδωσε στην αμερικανική αντιπροσωπεία την ευκαιρία να βρίσκεται εδώ», πρόσθεσε.

Παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις, δεν έχουν γίνει ακόμα συγκεκριμένες ανακοινώσεις σχετικά με την πρόοδο που υπήρξε κατά τις συνομιλίες.

Είναι η πρώτη επίσκεψη στην Ουκρανία του Γουίτκοφ και του Κούσνερ από τότε που άρχισαν το έργο τους ως διαμεσολαβητές. Έχουν επισκεφθεί τη Μόσχα αρκετές φορές, αλλά δεν είχαν πραγματοποιήσει ποτέ συνομιλίες στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι δύο διαπραγματευτές του προέδρου των ΗΠΑ έφτασαν από την Πολωνία με τρένο και έγιναν δεκτοί από τον Ουκρανό πρόεδρο έξω από τον ιστορικό καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Το Σάββατο οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πραγματοποίησαν στη Μόσχα τρίωρες συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς όμως να φαίνεται να έχουν επιτύχει κάποια σημαντική πρόοδο στην επίλυση της σύγκρουσης.

Οι προηγούμενοι γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ απέδωσαν ελάχιστα αποτελέσματα. Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν μια νέα πρόταση, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε τη συνάντηση του Σαββάτου «εξαιρετικά χρήσιμη», ενώ ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι τα επόμενα βήματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

🚨 NOW: President Trump peacemakers Jared Kushner and Steve Witkoff just WALKED OUT after a high-stakes meeting with Ukrainian President Zelensky — just one day after meeting with PUTIN



Thank God there is a pause in the fighting on Kyiv and Moscow while this happens 👏🏻



Trump's… pic.twitter.com/mBwrXXj53t — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 6, 2026

Κρεμλίνο: Σημαντικό βήμα για την ειρήνη η επίσκεψη Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα

Ως «σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη» χαρακτήρισε ο Κίριλ Ντμίτριεφ την επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια αποτίμηση από υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Κρεμλίνου μετά την τρίωρη συνάντηση της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία εντάσσεται στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, έκανε το παραπάνω σχόλιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες του ίδιου να αποχαιρετά τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρησή τους από τη Μόσχα.

Προσωρινή παύση των επιθέσεων

Αν και οι γραμμές του μετώπου στον χερσαίο πόλεμο παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες, τόσο οι ρωσικές όσο και οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Ρωσία βομβαρδίζει την ουκρανική πρωτεύουσα μέρα και νύχτα με πυραύλους και drones τις τελευταίες δύο εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης την Παρασκευή εναντίον του αρχηγείου της υπηρεσίας ασφαλείας SBU.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θα αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου μέχρι τη Δευτέρα, ενώ ο Ζελένσκι δήλωσε ότι και η Ουκρανία θα αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον της Μόσχας.

Παρά τις υποσχέσεις για κατάπαυση του πυρός στις πρωτεύουσες, οι μάχες συνεχίστηκαν κατά μήκος του μετώπου των 1.200 χλμ. και η Ρωσία βομβάρδισε άλλες ουκρανικές πόλεις το Σάββατο.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με 108 drones και πυραύλους, ενώ η Μόσχα δήλωσε ότι κατέρριψε 258 drones.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι 10 άτομα σκοτώθηκαν από ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και ένα 11χρονο αγόρι.