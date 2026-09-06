Ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες από το 15′ και ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύθηκε και τον νίκησε με 3-1 χάρη σε δύο γκολ του Τεττέη και ένα του Ταμπόρδα, ο οποίος έχασε και πέναλτι, παίρνοντας το δεύτερο τρίποντο σε ισάριθμα ματς στη Stoiximan Super League.

Αναγνωριστικό ήταν το πρώτο 10λεπτο με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους, για να έρθει η πρώτη καλή φάση στο 12′ και ήταν για τους γηπεδούχους, με τον Ταμπόρδα να βγάζει ωραία σέντρα με το εξωτερικό για τον Λιβάι Γκαρσία που πήρε την κεφαλιά αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε.

Λίγα λεπτά μετά, στο 15′, τα δεδομένα άλλαξαν, καθώς ο Ελουστόντο είδε κόκκινη κάρτα για το φάουλ στον Τεττέη που ετοιμαζόταν να βγει τετ α τετ, με τους φιλοξενούμενους να μένουν από πολύ νωρίς με 10 παίκτες. Ο Αλέσιο Λίσι αντέδρασε βγάζοντας τον Πέλκα για να βάλει τον νεαρό Μπαταούλα και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τους «πράσινους» να είναι σταθερά στην επίθεση.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έψαχνε τον τρόπο για να φτάσει στο γκολ και τον βρήκε στο 29′ με τη σέντρα του Κυριακόπουλου για τον Ταμπόρδα, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 34′ είχαμε μία φάση που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες του «δικεφάλου του βορρά» καθώς ζήτησε πέναλτι στο μαρκάρισμα του Φαν Ντρόνγκελεν στον Εντιαγέ, ο διαιτητής όμως έδειξε κόρνερ και από το VAR δεν τον κάλεσαν να δει ξανά τη φάση.

Ο ΠΑΟΚ φώναξε αλλά δεν άλλαξε κάτι και στο 38′ άλλαξε τελικά το σκορ, καθώς ο Τεττέη με ατομική ενέργεια εντός περιοχής βρήκε δίχτυα, χάρη και στην κακή αντίδραση του Παβλένκα, γράφοντας το 2-0.

Ο Παναθηναϊκός είχε ήδη βάλει βάσεις νίκης και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου θα μπορούσε να βάλει κι άλλο γκολ καθώς κέρδισε πέναλτι για χέρι του Μπαταούλα, ο Παβλένκα όμως απέκρουσε την εκτέλεση του Ταμπόρδα και κράτησε το 2-0. Όχι για πολύ όμως…

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 53′ για την ακρίβεια, ο Κάνγκουα έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Τεττέη με κεφαλιά σκόραρε ξανά γράφοντας το 3-0 μέσα σε αποθέωση.

Ο Λίσι συνέχισε τις αλλαγές για τους «ασπρόμαυρους» αλλά δεν μπορούσε πλέον να αλλάξει η ροή των πραγμάτων, με τον Νίστρουπ, από την άλλη πλευρά, να βγάζει Κάνγκουα και Ταμπόρδα για να βάλει Λούζα και Ντέσερς, ενώ λίγα λεπτά μετά, στο 67′, το ΟΑΚΑ ξεσηκώθηκε για την είσοδο του Ουναΐ που αντικατέστησε τον Τεττέη.

Αμέσως μετά, έμειναν με 10 παίκτες και οι «πράσινοι» καθώς αποβλήθηκε ο Ντέσερς για χτύπημα εκτός φάσης στον Μιχαηλίδη, με τον ρυθμό του παιχνιδιού να είναι αργός στη συνέχεια καθώς τα πάντα είχαν κριθεί και οι δύο ομάδες περίμεναν το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Λίγο πριν έρθει αυτό όμως, ήρθε το γκολ της τιμής για τον «δικέφαλο του βορρά», με τον Κένι να κάνει το γύρισμα από δεξιά για τον Ούγκρεσιτς που μείωσε σε 3-1 από κοντά.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα (61′ Λούζα), Ταμπόρδα (61′ Ντέσερς), Αντίνο, Γκαρσία, Τεττέη (67′ Ουναΐ).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Γιαννούλης, Σανταμαρία (58′ Καμαρά), Ζαφείρης (75′ Ούγκρεσιτς), Πέλκας (17′ Μπαταούλας), Άλι (75′ Τάισον), Ζίβκοβιτς (46′ Χατσίδης), Εντιαγέ.