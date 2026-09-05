

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε «εξαιρετικά ειλικρινείς» συνομιλίες με τους αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να προτείνουν «μια σειρά από ιδέες».

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν προετοιμαστεί σχολαστικά για αυτήν την επίσκεψη, επανέλαβαν το ενδιαφέρον τους για γρήγορο τερματισμό των εχθροπραξιών και παρουσίασαν «μια σειρά από ιδέες» σχετικά με πιθανούς τρόπους διευθέτησης της σύγκρουσης.

«Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική, εξαιρετικά ειλικρινής και σε πνεύμα εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Ουσακόφ, διευκρινίζοντας ότι η ρωσική πλευρά υπογράμμισε πως είναι πεπεισμένη ότι θα επιτύχει τους στόχους που έθεσε όταν ξεκινούσε η στρατιωτική επιχείρηση.

«Σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη» το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, εκ των κορυφαίων αξιωματούχων του Κρεμλίνου, χαρακτήρισε το ταξίδι των απεσταλμένων του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μόσχα ως «σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη». Πρόκειται για την πρώτη αποτίμηση αξιωματούχου του Κρεμλίνου μετά την τρίωρη συνάντηση που είχε η αμερικανική αντιπροσωπεία με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, έκανε το παραπάνω σχόλιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες του ίδιου να αποχαιρετά τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρησή τους από τη Μόσχα