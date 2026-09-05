Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Ελλήνων Πολιτών Τσιγγάνων προσφεύγει στη Δικαιοσύνη μετά το περιστατικό λεπτοσπείρωσης που καταγράφηκε σε 11χρονη στον καταυλισμό Ρομά στα Δύο Αοράκια Ηρακλείου.

Όπως δήλωσε στην Τηλεόραση CRETA ο πρόεδρος του Συλλόγου, Θάνος Κατσαρής, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί, μέσω της νομικής υπηρεσίας του Συλλόγου, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Ο κ. Κατσαρής χαρακτηρίζει την κατάσταση στον καταυλισμό σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες που επικρατούν εγκυμονούν καθημερινά κινδύνους για τους κατοίκους.

Παράλληλα, ζητά την άμεση παρέμβαση του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και της Πολιτείας, με στόχο να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την καθαριότητα και την προστασία των κατοίκων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον καταυλισμό διαμένουν περίπου 1.300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες παιδιά.

Όπως ανέφερε, μετά το περιστατικό της 11χρονης υπήρξε κινητοποίηση από αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επισκέφθηκαν τον χώρο, ενώ εξέφρασε παράπονα για την ανταπόκριση του Δήμου Ηρακλείου.

Τι απαντά ο Δήμος Ηρακλείου

Από την πλευρά του Δήμου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης υποστηρίζει ότι τα συνεργεία πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινά εργασίες καθαρισμού στην περιοχή όπου βρίσκεται ο καταυλισμός.

Μιλώντας στην Τηλεόραση CRETA, σημείωσε ότι η κατάσταση επιβαρύνεται από την απόρριψη απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του καταυλισμού, γεγονός που, όπως είπε, δυσκολεύει σημαντικά το έργο των συνεργείων.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι απολυμάνσεις δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας καθαριότητας.

Στη ΜΕΘ Παίδων είχε νοσηλευτεί η 11χρονη

Η 11χρονη προσβλήθηκε από λεπτοσπείρωση και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, χρειάστηκε αρχικά να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της ανήλικης έχει βελτιωθεί και πλέον έχει μεταφερθεί στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Τι είναι η λεπτοσπείρωση

Η λεπτοσπείρωση είναι μια λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια του γένους Leptospira. Μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα ούρα ή με νερό και έδαφος που έχουν επιμολυνθεί. Ο κίνδυνος αυξάνεται ιδιαίτερα μετά από πλημμύρες ή τυφώνες, όταν οι άνθρωποι εκτίθενται σε στάσιμα νερά.

Η νόσος προσβάλλει πολλά ζώα και τον άνθρωπο. Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται περίπου 1 εκατομμύριο κρούσματα ετησίως, με σχεδόν 60.000 θανάτους. Στην Ευρώπη εμφανίζεται κυρίως στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Ευρώπη.

Η περίοδος επώασης διαρκεί 2–30 ημέρες. Η νόσος συχνά εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, διάρκειας 4–9 ημερών, εμφανίζονται συμπτώματα παρόμοια με της γρίπης: πονοκέφαλος, ρίγη, μυϊκοί πόνοι, ναυτία, εμετός ή διάρροια. Στη δεύτερη φάση, που είναι σοβαρότερη, μπορεί να παρουσιαστούν υψηλός πυρετός, κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών (ίκτερος), κοιλιακός πόνος, εξάνθημα, καθώς και επιπλοκές όπως νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια και μηνιγγίτιδα. Χωρίς θεραπεία, η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, καθώς τα συμπτώματα μοιάζουν με άλλες ασθένειες. Η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών είναι καθοριστική για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών και την πλήρη ανάρρωση.

Η πρόληψη περιλαμβάνει αποφυγή επαφής με μολυσμένα νερά, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού σε επαγγελματίες υψηλού κινδύνου, και έλεγχο των τρωκτικών. Η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αποτελούν τα βασικά μέτρα για τη μείωση της νόσου στον άνθρωπο και στα ζώα.