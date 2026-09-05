Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, τη Νέα Τούμπα, στην ομιλία του στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση και στην ομιλία του δεν ξέχασε το όνειρο του «δικεφάλου του βορρά» για την κατασκευή νέου γηπέδου, τονίζοντας πως στόχος είναι οι εργασίες να αρχίσουν το καλοκαίρι του 2027.

«Κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη. Όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα.

Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη ν’ αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ μαζί με μία ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή», είπε σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.