Κι ενώ εντείνονται οι ανησυχίες στην Ευρώπη για τις υβριδικές απειλές από τη Ρωσία, σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, μετά την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, τονίζοντας ότι οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ανέχονται εσκεμμένες ενέργειες υβριδικού πολέμου και διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα σταθούν στο πλευρό τους.

Μάλιστα, ο Γουίτακερ ανέφερε ότι η απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε της Γερμανίας τον περασμένο μήνα, για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη Ρωσία, προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία από άλλα πρόσφατα περιστατικά που έχουν αντιμετωπίσει χώρες του ΝΑΤΟ με ρωσικά drones που είχαν ως στόχο την Ουκρανία και βγήκαν εκτός πορείας.

«Υπάρχουν, όμως, και οι πιο ανησυχητικές υβριδικές ενέργειες, όπως αυτή που είδαμε στη Λειψία και όπως έχουμε δει στην Πολωνία», δήλωσε στο περιθώριο επιχειρηματικού συνεδρίου στην Ιταλία.

Όπως τόνισε, οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να είναι προετοιμασμένες και σε επαγρύπνηση, αλλά και να στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με τέτοια περιστατικά.

«Εάν μπορούμε να εξακριβώσουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά όπως έκανε η Γερμανία, πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι αυτό είναι απαράδεκτο και ότι δεν θα το ανεχθούμε», δήλωσε ο Γουίτακερ.