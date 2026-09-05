Ένα πακέτο 12 βασικών μέτρων για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες και οικογένειες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ.

Οι παρεμβάσεις έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με ορισμένα μέτρα να ξεκινούν από το 2026 και άλλα να ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2029.

Τα 12 βασικά μέτρα

1. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις

Η κατάργηση θα γίνει σταδιακά, με το μέτρο να εφαρμόζεται το 2027 στην περιφέρεια και το 2029 στην Αττική.

2. Αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών

Οι συνεπείς επαγγελματίες απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία.

3. Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα

Η προκαταβολή φόρου θα μειώνεται κατά 5% ετησίως, ώστε να φτάσει στο 50%, με εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2028.

4. Ενίσχυση των συνταξιούχων

Η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ και διευρύνεται ώστε να αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η αύξηση προβλέπεται να δοθεί από τον Νοέμβριο του 2026.

5. Μηδενικός φόρος εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, από το φορολογικό έτος 2026.

6. Μηδενικός φόρος για τους τρίτεκνους

Μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για τους τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, από το φορολογικό έτος 2027.

7. Ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σταδιακά, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ μέσα σε 15 μήνες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε, η νέα αύξηση θα ξεκινήσει από την 1η Απριλίου 2027 και θα ακολουθήσει δεύτερη αύξηση προς το τέλος του ίδιου έτους, ώστε να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2028.

8. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ, από τον Δεκέμβριο του 2027.

9. Νέο «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ

Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» θα έχει προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην κατοικία.

10. «Κουμπαράς» για κάθε νεογέννητο

Δημιουργείται νέος επενδυτικός λογαριασμός για τα νεογέννητα. Το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο, με τον «κουμπαρά» να ξεπερνά τα 60.000 ευρώ όταν το παιδί φτάσει στα 18.

11. Μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30%

Η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά κατά 30% από το 2027 έως το 2029. Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται μείωση κατά 50% στις χρεώσεις ΥΚΩ για τους οικιακούς λογαριασμούς.

12. Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων

Από το 2027 προβλέπεται η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, μέτρο που αφορά 218.000 πολίτες, με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ.

Το «ημερολόγιο» των μέτρων

2026: Ενίσχυση συνταξιούχων, μηδενικός φόρος για αγρότες έως 20.000 ευρώ.

2027: Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια, έναρξη της σταδιακής αύξησης του κατώτατου μισθού, μηδενικός φόρος για τρίτεκνους έως 20.000 ευρώ, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους και έναρξη της μείωσης της χονδρικής τιμής του ρεύματος.

2028: Ο κατώτατος μισθός φτάνει τα 1.000 ευρώ, ενώ τίθεται σε εφαρμογή η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα.

2029: Ολοκληρώνεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και στην Αττική, ενώ ολοκληρώνεται σταδιακά και ο στόχος για τη μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30%.