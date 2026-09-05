Λίγο πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις και στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο παρουσιαστής βρέθηκε σε μαύρους ηφαιστειακούς βράχους, αλλά και σε μία από τις εντυπωσιακές παγετωνικές λίμνες της Ισλανδίας, καταγράφοντας την εμπειρία του σε διαδοχικά βίντεο.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκε ανάμεσα σε τεράστιους μαύρους ηφαιστειακούς βράχους, με έναν μικρό καταρράκτη και ένα ποτάμι να συμπληρώνουν το επιβλητικό τοπίο.

«Λοιπόν, είμαστε σε μαύρους ηφαιστειακούς βράχους. Τεράστιους. Εδώ έχει έναν μικρό καταρράκτη. Και εδώ κοιτάξτε. Ένα ποταμάκι ανάμεσα στα μαύρα βράχια. Υπάρχει αυτό εδώ το εκπληκτικό, πανέμορφο canyon», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής έφτασε στο Ice Lagoon, όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα παγόβουνα που έχουν αποκοπεί από τον παγετώνα, αλλά και τις φώκιες που βρίσκονται στη λίμνη.

«Είμαστε στο Ice Lagoon. Γιατί είναι Ice Lagoon; Γιατί είναι η λίμνη με τους πάγους. Είναι μια λίμνη που έχει μικρά-μικρά παγόβουνα, κομμάτια από τον παγετώνα που είναι από πάνω και βέβαια έχει και φώκιες μέσα. Ισλανδία μαγεία», περιέγραψε ο Γιώργος Λιάγκας.

Πριν ξεκινήσει τη βόλτα του στη λίμνη, έδειξε και το ιδιαίτερο σκάφος που χρησιμοποιείται για την περιήγηση στους πάγους. «Δείτε λοιπόν, τώρα εδώ είναι το σκάφος που σε κάνει τη βόλτα στους πάγους. Εδώ είναι. Να το. Έχει ρόδες. Έξω έχει ρόδες», είπε.

Εκεί είχε και μια απρόσμενη συνάντηση με Ελληνίδα ταξιδιώτισσα. Μόλις αντιλήφθηκε ότι άκουγε ελληνικά, δεν έκρυψε την έκπληξή του: «Μα είναι φοβερό! Και εδώ Ελληνίδα;».

Η περιήγηση συνεχίστηκε μέσα στην παγετωνική λίμνη, με τον Γιώργο Λιάγκα να βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα παγόβουνα και να καταγράφει τις εικόνες γύρω του.

«Είμαστε μέσα στη λίμνη με τα παγόβουνα. Τα βλέπετε; Βλέπετε; Είναι η λίμνη. Είναι κάποιοι με κανόε καγιάκ. Κάποιες φώκιες θα δείτε και κάποια μικρά ζώα. Το δέκα τοις εκατό μόνο από τα παγόβουνα είναι πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όλο το υπόλοιπο είναι από κάτω», ανέφερε.

Ο Γιώργος Λιάγκας στάθηκε και στο χαρακτηριστικό μπλε χρώμα του πάγου, μεταφέροντας όσα έμαθε κατά την ξενάγησή του: «Και γιατί είναι μπλε; Γιατί το μπλε είναι το μόνο χρώμα που δεν απορροφάει ο πάγος και γι’ αυτό το αντανακλά και το βλέπουμε εμείς μπλε. Όσο πιο μπλε είναι ένα παγόβουνο, τόσο πιο παλαιό και καθαρό θεωρείται».

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας πόζαρε μέσα στο σκάφος κρατώντας στα χέρια του ένα μεγάλο κομμάτι πάγου, με φόντο τα παγόβουνα της λίμνης. Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ηλικίας 800 ετών.

«Εγώ και το… παγόβουνο. 800 ετών παρακαλώ!!! (το παγόβουνο)», έγραψε με χιούμορ στη φωτογραφία που δημοσίευσε από τον παγετώνα Vatnajökull.