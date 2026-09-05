Η ΑΕΚ συνέτριψε με 5-0 τον Άρη στην Allwyn Arena και ο Μάρκο Νίκολιτς είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος από την ομάδα του, τονίζοντας ότι η φετινή σεζόν θα είναι πολύ μεγάλη.

Μετά την ισοπαλία της 2ης αγωνιστικής κόντρα στην Κηφισιά, οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν με εντυπωσιακό τρόπο στις νίκες και αποθεώθηκαν από τους οπαδούς, με τον Σέρβο τεχνικό να μοιάζει συγχαρητήρια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα…

«Σε ένα ντέρμπι το 5-0 ειναι πολυ καλό. Εχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα ο Άρης αν δείτε και ποιους είχε στον πάγκο και είχε δύο νίκες μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε πολύ τους οπαδούς μας.

Συγχαρητήρια στους παίκτες. Μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, καθώς δεν ειναι ωραία να παίζουμε σε γήπεδα σε συνθήκες COVID με άδειες θέσεις.

Ήταν υπέροχο το ποδόσφαιρο που παίξαμε, είχαμε και ακυρωθέν γκολ, ένα ακυρωμένο πέναλτι, πολλές ευκαιρίες. Μεγάλη σεζόν η φετινή, θα υπάρχουν ανεβάσματα και κατεβάσματα.

Υπήρχαν κάποια σημεια που μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, αλλά αυτά θα υπάρχουν πάντα. Είναι πολύ νωρίς να πω πόσο κοντά είμαστε στο ποδόσφαιρο που θέλω να βλέπω».