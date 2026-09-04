Η Acun Medya, η τουρκική εταιρεία παραγωγής του ελληνικού Survivor τοποθετήθηκε δημόσια απαντώντας στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από τον Σταύρο Φλώρο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει λάβει επίσημη γνώση για την κατάθεση κάποιας δικαστικής αγωγής εναντίον της.

Η εταιρεία παραγωγής ξεκαθαρίζει τη θέση της απέναντι στα όσα βγήκαν στη δημοσιότητα, τονίζοντας πως η στάση της διαχρονικά απέναντι στο δυναμικό των παραγωγών της διέπεται από υποστήριξη:

«Η Εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται και συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά έναντι αυτών και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της».

Η διάψευση των δημοσιευμάτων και η προειδοποίηση για προσφυγή στη δικαιοσύνη

Παράλληλα, η Acun Medya αρνείται στο σύνολό τους τους ισχυρισμούς που διακινήθηκαν στον ξένο Τύπο, υπογραμμίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά για την προστασία της εταιρικής της υπόστασης.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήγαγαν δημοσιεύματα ξένου τύπου και τα οποία περιλαμβάνουν προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά της εταιρείας Acun Medya Α.Ε., η Εταιρεία μας διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός υπευθύνου».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η παραγωγή θέτει αυστηρό πλαίσιο αναφορικά με τη διακίνηση των συγκεκριμένων πληροφοριών:

«Τέλος με το παρόν η Εταιρεία μας απαγορεύει ρητώς και κατηγορηματικώς την δια κάθε μέσου αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, τα οποία βάλλουν ευθέως κατά της φήμης και υπόστασης της Εταιρείας μας και θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον παραβεί τα ανωτέρω».