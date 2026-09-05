Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα κνήμης στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο (1-1) και την Κυριακή (6/9) θα υποβληθεί σε επέμβαση από τον Χρήστο Θέο.

Ο αγώνας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο βρισκόταν στο 43ο λεπτό, όταν ο Μαροκινός φορ πάτησε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Σιαμπάνη, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι.

Αυτό, όμως, δεν απασχολούσε και πολλούς εκείνη τη στιγμή, καθώς ο Ελ Κααμπί σφάδαζε από τον πόνο, με αποτέλεσμα όλοι να παγώσουν. Τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις εξέδρες. Οι παίκτες των δύο ομάδων, όπως και ο διαιτητής, έπιαναν τα μαλλιά τους, ενώ ο τερματοφύλακας Σιαμπάνης ξέσπασε σε κλάματα.

Ο Ελ Κααμπί μεταφέρθηκε τελικά με φορείο εκτός γηπέδου την ώρα που οι οπαδοί του Ολυμπιακού τον αποθέωναν και στη συνέχεια με ασθενοφόρο πήγε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα κνήμης.

Ο Μαροκινός επιθετικός θα υποβληθεί σε επέμβαση την Κυριακή από τον Χρήστο Θέο και θα χάσει το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν καθώς ο τραυματισμός του, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι πολύ σοβαρός.

Ένας τραυματισμός που σόκαρε και τους συμπαίκτες του, όπως είπε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, αναφερόμενος στο κλίμα που υπήρχε στα αποδυτήρια μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

«Δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στα αποδυτήρια ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Έχουμε πάθει σοκ, όλοι είδαν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο μέρος. Φάνηκε, κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησα «ποιος θέλει να βγει έξω;». Κανένας δεν απάντησε πως ήθελε να βγει να παίξει. Και η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι», ήταν τα λόγια του Ισπανού προπονητή.