Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη ΔΕΘ παρουσίασε τις επτά σαφείς δεσμεύσεις της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για την ανεργία, την ανάπτυξη, τους μισθούς, τις επενδύσεις, το χρέος και το ελληνικό αξιόχρεο.

«Στις νέες προκλήσεις προς το 2030 απαντάμε με 7 σαφείς δεσμεύσεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Οι επτά στόχοι είναι:

Η ανεργία να βρεθεί κάτω από το 6%.

να βρεθεί κάτω από το 6%. Η οικονομία να έχει ετησίως ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2% και διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

να έχει ετησίως ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2% και διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ.

να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ο βασικός μισθός να αυξάνεται σταθερά, ξεκινώντας από τα 1.000 ευρώ το 2028. «Σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

να αυξάνεται σταθερά, ξεκινώντας από τα 1.000 ευρώ το 2028. «Σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι επενδύσεις , από τα 46 δισ. ευρώ, να ξεπεράσουν τα 65 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 20% του ΑΕΠ και μειώνοντας το διαχρονικό χάσμα με την Ευρώπη.

, από τα 46 δισ. ευρώ, να ξεπεράσουν τα 65 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 20% του ΑΕΠ και μειώνοντας το διαχρονικό χάσμα με την Ευρώπη. Το χρέος να αποκλιμακώνεται ραγδαία, κάτω από 120% το 2029 και κάτω από 110% το 2030.

να αποκλιμακώνεται ραγδαία, κάτω από 120% το 2029 και κάτω από 110% το 2030. Το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα «Α», εξέλιξη που, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, σημαίνει ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια.

Η διπλή κατεύθυνση της τετραετίας 2027-2031

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε παράλληλα τη διπλή κατεύθυνση του σχεδίου για την τετραετία 2027-2031.

Η πρώτη αφορά τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε, όπως ανέφερε, από τα δημόσια ταμεία τα οφέλη να μεταφέρονται σε κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Η δεύτερη αφορά τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς, μαζί με τη δεδομένη αμυντική θωράκιση και τη σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων.