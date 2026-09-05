Έναν νέο «κλειστό κουμπαρά» για κάθε παιδί ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, με στόχο την ενίσχυση της αποταμίευσης και τη δημιουργία μιας οικονομικής βάσης για τη νέα γενιά.

Οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν τον λογαριασμό μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Για κάθε ποσό που θα καταθέτουν, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, το κράτος θα καταθέτει το ίδιο ποσό.

Έτσι, για κάθε 100 ευρώ που θα αποταμιεύει ο γονιός, η πολιτεία θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ.

Το κεφάλαιο θα παραμένει «κλειδωμένο» μέχρι το παιδί να ενηλικιωθεί, με τον πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει το μέτρο «πολύ καινοτόμο» και «ριζοσπαστικό».

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς αποταμιεύουν 100 ευρώ κάθε μήνα, το παιδί θα μπορεί να έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 ευρώ μέχρι τα 18 του.

Πρόκειται, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, για ένα ποσό που θα μπορεί να αποτελέσει σημαντική οικονομική «βάση» για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής κάθε νέου.